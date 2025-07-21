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  • Названы условия, при которых «Спартак» может подписать двух игроков «Бешикташа»

Названы условия, при которых «Спартак» может подписать двух игроков «Бешикташа»

Сегодня, 13:19

Полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш заявил о желании покинуть клуб. Сообщается, что футболист вчера пропустил тренировку команды, сославшись на травму.

«Спартак» по-прежнему хочет подписать португальца, как и казахстанского защитника стамбульцев Бахтиeра Зайнутдинова. Размер предложения красно-белых также способствует желанию Жедсона уйти.

В «Бешикташе» зарплата португальца составляет 1,6 миллиона евро в год. Это вызывает недовольство у Жедсона, поскольку некоторые новобранцы команды, подписанные за последние два года, получают гораздо больше – Оркун Кекчю (5 миллионов евро), Рафа Силва (6 миллионов) и Тэмми Абрахам (6 миллионов).

Президент турецкого клуба Сердал Адали пытается убедить «Бенфику» продать 50% прав на перепродажу португальца, и, в зависимости от ответа руководства лиссабонского клуба, «Бешикташ» примет решение о возможности провести переговоры со «Спартаком» по поводу обоих игроков.

  • 26-летний Жедсон Фернандеш в минувшем сезоне провел за «Бешикташ» 49 матчей, забил 12 голов, отдал 3 передачи.
  • Его контракт с турецким клубом рассчитан до лета 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость португальца в 18 миллионов евро.
  • 27-летний Зайнутдинов в прошлом сезоне провел за «Бешикташ» 12 матчей, сделал 1 голевую передачу.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.
  • Срок контракта казахстанца со стамбульцами закончится летом 2027 года.
  • Ранее Зайнутдинов играл в РПЛ за «Ростов» и ЦСКА.

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Источник: duhuliye.com
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Бешикташ Спартак Фернандеш Жедсон Зайнутдинов Бахтиер
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