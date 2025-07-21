Названы условия, при которых «Спартак» может подписать двух игроков «Бешикташа»

Полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш заявил о желании покинуть клуб. Сообщается, что футболист вчера пропустил тренировку команды, сославшись на травму.

«Спартак» по-прежнему хочет подписать португальца, как и казахстанского защитника стамбульцев Бахтиeра Зайнутдинова. Размер предложения красно-белых также способствует желанию Жедсона уйти.

В «Бешикташе» зарплата португальца составляет 1,6 миллиона евро в год. Это вызывает недовольство у Жедсона, поскольку некоторые новобранцы команды, подписанные за последние два года, получают гораздо больше – Оркун Кекчю (5 миллионов евро), Рафа Силва (6 миллионов) и Тэмми Абрахам (6 миллионов).

Президент турецкого клуба Сердал Адали пытается убедить «Бенфику» продать 50% прав на перепродажу португальца, и, в зависимости от ответа руководства лиссабонского клуба, «Бешикташ» примет решение о возможности провести переговоры со «Спартаком» по поводу обоих игроков.