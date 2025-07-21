Чемпион Италии купил нидерландского защитника за 31 миллион евро

«Наполи» объявил по переходе защитника Сама Беукемы из «Болоньи».
По данным Transfermarkt, нидерландец подписал с чемпионами Италии контракт до 30 июня 2030 года. Сумма трансфера составила 31 миллион евро.
- В прошлом сезоне 26-летний Беукема провел за «Болонью» 47 матчей, сделал 2 ассиста.
- Ранее «Наполи» летом подписал полузащитника Кевина де Брюйне из «Манчестер Сити» на правах свободного агента, купил левого вингера Ноа Ланга у ПСВ за 25 миллионов евро, арендовал нападающего Лоренцо Лукку у «Удинезе» за 9 миллионов евро и приобрел за 9 миллионов евро защитника Луку Мариануччи у «Эмполи».
Источник: официальный сайт «Наполи»