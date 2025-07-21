Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Чемпион Италии купил нидерландского защитника за 31 миллион евро

Чемпион Италии купил нидерландского защитника за 31 миллион евро

Сегодня, 12:11

«Наполи» объявил по переходе защитника Сама Беукемы из «Болоньи».

По данным Transfermarkt, нидерландец подписал с чемпионами Италии контракт до 30 июня 2030 года. Сумма трансфера составила 31 миллион евро.

  • В прошлом сезоне 26-летний Беукема провел за «Болонью» 47 матчей, сделал 2 ассиста.
  • Ранее «Наполи» летом подписал полузащитника Кевина де Брюйне из «Манчестер Сити» на правах свободного агента, купил левого вингера Ноа Ланга у ПСВ за 25 миллионов евро, арендовал нападающего Лоренцо Лукку у «Удинезе» за 9 миллионов евро и приобрел за 9 миллионов евро защитника Луку Мариануччи у «Эмполи».

Еще по теме:
Стало известно, где продолжит карьеру Осимхен 1
«Милан» объявил о подписании нового вратаря
Форвард сборной Италии перешел в «Наполи»
Источник: официальный сайт «Наполи»
Италия. Серия А Трансферы Болонья Наполи Беукема Сам
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Черданцев назвал главного фаворита РПЛ
15:50
Латышонок назвал виновного в плохой игре «Зенита» с «Ростовом»
15:35
Видео38-летний Халк сделал дубль со штрафных в матче чемпионата Бразилии
15:07
4
Медведев: «Ростов» играл с «Зенитом» так, будто у них судьба решается»
14:53
3
Семин – о новичке «Зенита»: «Футболист высокого уровня, мощное приобретение»
14:40
3
Известна причина, по которой «Спартак» не может расстаться с Мединой
14:13
3
Мухин из ЦСКА перейдет в другой клуб РПЛ
14:07
Орлов раскритиковал Глушенкова за игру с «Ростовом»
13:52
3
ЦСКА договорился о трансфере Файзуллаева в турецкий клуб
13:32
2
Названа причина задержки трансфер Карраскаля из «Динамо» в «Фламенго»
13:29
1
Все новости
Все новости
ФотоЧемпион Италии купил нидерландского защитника за 31 миллион евро
12:11
Стало известно, где продолжит карьеру Осимхен
10:28
1
Фото«Милан» объявил о подписании нового вратаря
19 июля
ФотоФорвард сборной Италии перешел в «Наполи»
18 июля
Мухин может сменить ЦСКА на итальянский клуб
17 июля
7
Модрич прокомментировал трансфер в «Милан»
16 июля
3
ФотоМодрич стал игроком «Милана»
14 июля
3
Матюиди – о трудоголизме Роналду: «В два часа ночи уговорил игрока пойти в спортзал»
13 июля
1
«Милан» согласовал контракт с Модричем
13 июля
1
Россиянин вошел в тренерский штаб Пиоли в «Фиорентине»
12 июля
4
«Ювентус» сделал предложение по Санчо – «МЮ» платил за него почти в 6 раз больше
12 июля
1
Пиоли вернулся в Серию А после сезона в «Аль-Насре»
12 июля
Фото«Падова» из Серии В подписала действующего чемпиона мира
11 июля
Подробный рассказ о Коко – главной трансферной цели «Спартака» в центр обороны
11 июля
1
«Милан» рассматривает трех нападающих
11 июля
ФотоИммобиле вернулся в Серию А
10 июля
1
Фото39-летний Джеко вернулся в Серию A
10 июля
2
Стало известно, почему Сперцян не перешел в клуб Серии A
10 июля
2
Аллегри подтвердил переход обладателя «Золотого мяча» в «Милан»
7 июля
Варди не дали перейти в итальянский клуб: осталось три варианта
6 июля
2
Фото«Торино» объявил о переходе экс-игрока «Локомотива»: раскрыты условия трансфера
5 июля
Фото«Ювентус» объявил о переходе 45-миллионного свободного агента
4 июля
2
Новый клуб Шомуродова договорился с «Ромой»
4 июля
Фото«Милан» выкупил опорника сборной Италии
3 июля
«Интер» провел экстренное собрание из-за конфликта игроков
2 июля
2
На Осимхена нацелился один из топ-клубов Италии
1 июля
Аллегри не рассчитывает на 12 футболистов «Милана»
30 июня
3
«Милан» объявил об уходе двух нападающих
29 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 