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Николич высказался о своей работе в ЦСКА

Сегодня, 10:55

Бывший главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги своей работы с московской командой.

«Я не высказывался публично с тех пор, как покинул ЦСКА, хотя невероятно горжусь всем, что я и мои коллеги сделали в Москве. В день моего рождения [20 июля] утром первыми меня поздравили [председатель совета директоров] Максим Орешкин, генеральный директор Роман Бабаев, капитан Игорь Акинфеев... Не говоря уже о других сотрудниках и игроках.

И это касается не только ЦСКА, везде, где я работал, я больше гордился отношениями, чем трофеями. Кубки есть, их никто не отнимет, но создание благоприятной атмосферы и то, как мы общаемся с людьми, доставляет мне особое удовлетворение. Уверен, что это взаимно.

Мы не проиграли ни одного матча чемпионата с ноября, финишировали третьими и были самой молодой командой в турнире. Мы выиграли Кубок, став единственной командой, не проигравшей ни одного противостояния в плей-офф. Это показывает, что мы больше всех заслужили этот трофей.

В обоих турнирах мы выпускали большое количество молодых игроков из академии ЦСКА, которые теперь являются постоянными игроками молодeжной и основной сборных России, таких как Матвей Лукин, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Иван Обляков, Тамерлан Мусаев...

Конечно, не без помощи более опытных игроков, таких как Акинфеев, Дивеев, Круговой, Пьянич... Буквально не проходит дня, чтобы кто-нибудь из них не связался с нами и не пожелал мне успехов.

Я особенно рад отношениям с болельщиками, ведь во время товарищеского матча с «Партизаном» они развернули баннер в мою честь и скандировали моe имя и фамилию, что нечасто встречается, и я им за это очень благодарен», – сказал Николич.

  • В прошлом сезоне ЦСКА занял 3-е место и выиграл Кубок России.
  • Николич возглавил греческий АЕК после ухода из российского клуба.

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Источник: Mozzart Sport
Россия. Премьер-лига АЕК ЦСКА Николич Марко
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