Николич рассказал о причинах ухода из ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал об уходе из клуба в июне.

«Мы расстались после фантастического сезона, когда пришло время двигаться дальше. Разное происходило. Из-за повышения налогов с 15 до 22 процентов и изменения курса рубля, а в контракте было указано, что выплаты производятся по среднему обменному курсу, я согласился получать зарплату по фиксированному курсу.

Это означало, что в следующем сезоне моя зарплата будет ниже, чем в прошлом, когда мы выиграли Кубок России. Это показывает, что мои мотивы ухода из ЦСКА не были финансовыми. Я сказал: не вижу проблемы в том, чтобы пересмотреть контракт и снизить зарплату на 10 процентов. Это факт, но...

Я вступил в последний год своего контракта, в молодой команде, а ранее мы говорили о долгосрочном проекте. Долгосрочный проект и контракт всего на 12 месяцев – не одно и то же. К тому же в контракте был пункт, на котором я не настаивал, о том, что если кто-то заплатит определeнную сумму, я могу уйти.

Я хотел создавать чемпионский ЦСКА, фантастическая база уже была сформирована, и я считаю, что клуб такого масштаба должен стремиться к самым высоким целям. Он не может довольствоваться малым.

Легендарный тренер команды Валерий Газзаев часто говорил об этом, и я полностью согласен с его словами, потому что это единственный путь для клуба с такой историей, значимостью и армией болельщиков», – сказал Николич.