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Николич рассказал о причинах ухода из ЦСКА

Сегодня, 09:48
6

Бывший главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал об уходе из клуба в июне.

«Мы расстались после фантастического сезона, когда пришло время двигаться дальше. Разное происходило. Из-за повышения налогов с 15 до 22 процентов и изменения курса рубля, а в контракте было указано, что выплаты производятся по среднему обменному курсу, я согласился получать зарплату по фиксированному курсу.

Это означало, что в следующем сезоне моя зарплата будет ниже, чем в прошлом, когда мы выиграли Кубок России. Это показывает, что мои мотивы ухода из ЦСКА не были финансовыми. Я сказал: не вижу проблемы в том, чтобы пересмотреть контракт и снизить зарплату на 10 процентов. Это факт, но...

Я вступил в последний год своего контракта, в молодой команде, а ранее мы говорили о долгосрочном проекте. Долгосрочный проект и контракт всего на 12 месяцев – не одно и то же. К тому же в контракте был пункт, на котором я не настаивал, о том, что если кто-то заплатит определeнную сумму, я могу уйти.

Я хотел создавать чемпионский ЦСКА, фантастическая база уже была сформирована, и я считаю, что клуб такого масштаба должен стремиться к самым высоким целям. Он не может довольствоваться малым.

Легендарный тренер команды Валерий Газзаев часто говорил об этом, и я полностью согласен с его словами, потому что это единственный путь для клуба с такой историей, значимостью и армией болельщиков», – сказал Николич.

  • В прошлом сезоне ЦСКА занял 3-е место и выиграл Кубок России.
  • Николич возглавил греческий АЕК после ухода из российского клуба.

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Источник: Mozzart Sport
Россия. Премьер-лига АЕК ЦСКА Николич Марко
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Комментарии (6)
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Skull_Boy
1753081791
Ну и 3,14здабол, где расписал, что деньги не главное, а в итоге ушел именно из-за денег
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Loko_Roma
1753082780
99% местных ораторов работают не за идею
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Чермындыр
1753085843
Ну тут все понятно. Сделал работу, занял 3 место и взял кубок, пришел к руководству - мол ребята, давайте бабла, будем работать дальше. Его там побрили, а тут АЕК - результат закономерен. Все остальное про историю и победные традиции - бла бла бла
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