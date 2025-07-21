Осинькин может возглавить клуб РПЛ

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено может покинуть свой пост в ближайшее время. В случае неудачных результатов в начале сезона руководство клуба рассмотрит возможность его увольнения.
Основным кандидатом на замену испанцу является Игорь Осинькин.
- В 1-м туре РПЛ нового сезона «Сочи» в гостях проиграл «Локомотиву» со счетом 0:3.
- 47-летний Морено возглавляет «Сочи» с декабря 2023 года.
- 60-летний Осинькин с июля 2020-го по май 2025 года был главным тренером «Крыльев Советов».
Источник: Legalbet