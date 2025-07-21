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Осинькин может возглавить клуб РПЛ

Сегодня, 09:20
2

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено может покинуть свой пост в ближайшее время. В случае неудачных результатов в начале сезона руководство клуба рассмотрит возможность его увольнения.

Основным кандидатом на замену испанцу является Игорь Осинькин.

  • В 1-м туре РПЛ нового сезона «Сочи» в гостях проиграл «Локомотиву» со счетом 0:3.
  • 47-летний Морено возглавляет «Сочи» с декабря 2023 года.
  • 60-летний Осинькин с июля 2020-го по май 2025 года был главным тренером «Крыльев Советов».

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Сочи Осинькин Игорь Морено Роберт
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Комментарии (2)
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acor94
1753081737
Не знаю, нам в Динамо СПб(временно сочи) пока его не надо. Дайте Морено поработать до зимней паузы!
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Красногвардейчик
1753082275
Зачем тебе фарм Газпрома, Игорь? Ты ведь хороший тренер
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