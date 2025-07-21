Осинькин может возглавить клуб РПЛ

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено может покинуть свой пост в ближайшее время. В случае неудачных результатов в начале сезона руководство клуба рассмотрит возможность его увольнения.

Основным кандидатом на замену испанцу является Игорь Осинькин.