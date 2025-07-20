Альба объяснил поражение «Ростова» от «Зенита»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о поражении от «Зенита» (1:2) в 1-м туре РПЛ.

«Ростов» вел по ходу матча.

У ростовчан забил свой воспитанник Иван Комаров.

В следующем туре «Ростов» сыграет с «Динамо» Валерия Карпина.

– Если не смотреть на результат, то игра была хорошая. Я рад за команду и ребят. Мы знаем, что нужно улучшать. Поэтому двигаемся дальше.

– Что во втором тайме не получилось?

– Это был психологический момент. Мы не так прессинговали, хотели что‑то сохранить. Нужно учиться на своих ошибках. Мы сами повели в счете и сами упустили преимущество.

– Замены не сделали слишком поздно?

– Нет. Все футболисты были хорошо физически готовы и по тактике не выпадали.