Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Альба объяснил поражение «Ростова» от «Зенита»

Вчера, 22:01

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о поражении от «Зенита» (1:2) в 1-м туре РПЛ.

  • «Ростов» вел по ходу матча.
  • У ростовчан забил свой воспитанник Иван Комаров.
  • В следующем туре «Ростов» сыграет с «Динамо» Валерия Карпина.

– Если не смотреть на результат, то игра была хорошая. Я рад за команду и ребят. Мы знаем, что нужно улучшать. Поэтому двигаемся дальше.

– Что во втором тайме не получилось?

– Это был психологический момент. Мы не так прессинговали, хотели что‑то сохранить. Нужно учиться на своих ошибках. Мы сами повели в счете и сами упустили преимущество.

– Замены не сделали слишком поздно?

– Нет. Все футболисты были хорошо физически готовы и по тактике не выпадали.

Еще по теме:
Орлов упрекнул «Ростов» за грубую игру против «Зенита»
«Это что за кинокомедия?»: Генич – после волевой победы «Зенита» над «Ростовом» 2
Аршавин оценил победу «Зенита» над «Ростовом»: «Жерсон – доктор футбольных наук» 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Ростов Зенит Альба Джонатан
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектРоссийский футбол вернулся! Вспомните команды РПЛ по расстановке
15
Дюков пожалел Промеса
Вчера, 23:19
«Это что за кинокомедия?»: Генич – после волевой победы «Зенита» над «Ростовом»
Вчера, 23:10
2
ВидеоСемак поддержал Латышонка после ошибки в матче с «Ростовом»
Вчера, 22:50
1
ФотоИлья Садыгов подписал контракт с новым клубом
Вчера, 22:39
1
РПЛ. «Рубин» начал сезон с победы над «Ахматом» (2:0) и завершит тур выше «Спартака» и «Зенита»
Вчера, 22:29
Аршавин оценил победу «Зенита» над «Ростовом»: «Жерсон – доктор футбольных наук»
Вчера, 21:55
1
Реакция Орлова на волевую победу «Зенита» над «Ростовом»
Вчера, 21:45
3
Кучаев объяснил, почему «не находил себе места» во время матча с «Зенитом»
Вчера, 21:28
1
Мусаев высказался об интересе «ПСЖ» к Сперцяну
Вчера, 21:13
3
Все новости
Все новости
Орлов упрекнул «Ростов» за грубую игру против «Зенита»
Вчера, 23:49
ВидеоСемак прокомментировал ошибку Латышонка в матче с «Ростовом»
Вчера, 23:40
Станкович охарактеризовал Заболотного после его дебюта за «Спартак»
Вчера, 23:30
Терехин объяснил, чем чреват для РПЛ отъезд всех легионеров
Вчера, 23:01
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:30
РПЛ. «Рубин» начал сезон с победы над «Ахматом» (2:0) и завершит тур выше «Спартака» и «Зенита»
Вчера, 22:29
«Зенит» продлил беспроигрышную серию в 1-х турах РПЛ
Вчера, 22:18
1
Альба объяснил поражение «Ростова» от «Зенита»
Вчера, 22:01
Аршавин оценил победу «Зенита» над «Ростовом»: «Жерсон – доктор футбольных наук»
Вчера, 21:55
1
Реакция Орлова на волевую победу «Зенита» над «Ростовом»
Вчера, 21:45
3
Кучаев объяснил, почему «не находил себе места» во время матча с «Зенитом»
Вчера, 21:28
1
Мусаев высказался об интересе «ПСЖ» к Сперцяну
Вчера, 21:13
3
Соболев прокомментировал победу «Зенита» над «Ростовом»
Вчера, 20:59
Реакция Мусаева на 3:0 против «Пари НН»
Вчера, 20:51
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Ростовом»
Вчера, 20:31
15
Шпилевский – после 0:3 от «Краснодара»: «Мы превосходили чемпиона»
Вчера, 20:14
5
Обзор матча «Зенит» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:00
РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Ростовом»
Вчера, 20:00
109
Игрок сборной Колумбии перейдет в «Бенфику» вместо «Зенита»
Вчера, 19:56
2
Сперцян высказался об интересе «Жироны» и «ПСЖ»
Вчера, 19:23
2
Генич объяснил, почему не считает провальным судейство Казарцева в матче «Спартак» – «Динамо Мх»
Вчера, 19:14
10
Видео«Ростов» повел в счете в матче с «Зенитом» после ошибки Латышонка
Вчера, 18:58
11
Тренер «Пари НН» назвал фантастической игру своей команды после разгрома от «Краснодара»
Вчера, 18:55
3
Червиченко оценил дебют Заболотного за «Спартак»
Вчера, 18:46
2
Мусаев анонсировал новый трансфер «Краснодара»
Вчера, 18:30
1
Аршавин отреагировал на отсутствие Гонду в стартовом составе «Зенита»
Вчера, 17:59
3
Видео«Зенит» анонсировал «сезонную кампанию» перед матчем 1-го тура
Вчера, 17:43
7
РПЛ. «Краснодар» разгромил «Пари НН» в Казани
Вчера, 17:25
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 