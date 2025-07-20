Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог матча 1-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1).

Петербуржцы уступали по ходу встречи.

Для «Зенита» это 100-й сезон.

Он продлится до 17 мая.

– О чем говорили с главным арбитром после матча?

– На всех презентациях нам показывают одно, а на футбольном поле все по‑другому. Сложно какие‑то моменты принимать, потому разница большая в трактовках. Для арбитра другая ситуация.

– Очень тяжелая игра получилась.

– Действительно, начало игры у нас не получилось. Мы долго принимали решения, допускали технический брак и проигрывали слишком много борьбы.

Во втором тайме справлялись. Он был лучше, за исключением одного момента в концовке, когда не доработали в защите.