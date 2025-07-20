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Мусаев анонсировал новый трансфер «Краснодара»

Сегодня, 18:30
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после гостевого матча 1-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0) в Казани объявил, что команда скоро подпишет еще одного новичка.

– Тяжелая игра, как и предполагалось. Первые матчи сезона всегда такие тяжелые. Тут важно сыграть на характере, если что‑то не получается. Смогли перевернуть игру за счет гола. Соперник не сдавался, создавал моменты. Нам важно шаг за шагом делать свою игру лучше. Но тут очень важно стартовать в сезоне с победы.

– Чем‑то удивил «Пари НН»?

– Они играли в ту игру, которая была на предсезонке. Но вообще удивляет, что команда, игравшая низким блоком, может играть совсем по другой схеме. Очень интересные идеи. Очень хочется, чтобы эти идеи реализовались. Это хорошая работа. Я не следил за Шпилевским раньше, он становился чемпионом, работал с Кокориным. Тут другая специфика, но я желаю ему удачи.

– Будут ли новички?

– Трансферная кампания еще не закончена. На днях объявим о новом трансфере. На выход тоже, возможно, будет один игрок. Но фамилии я вам не назову, конечно.

  • Голы у «Краснодара» в прошедшем матче забили Диего Коста на 40-й минуте и Эдуард Сперцян на 68-й. На 65-й мяч в свои ворота отправил защитник «Пари НН» Виктор Александров.
  • «Быки» летом приобрели полузащитника Дугласа Аугусто из «Нанта» за 6,5 миллиона евро, вингера Густаво Фуртадо из «ПАС Ламия» за 500 тысяч евро, вратаря Александра Корякина из «Родины» за 500 тысяч евро, защитника Виталия Стежко из «Черноморца» за 450 тысяч евро.
  • Защитник Жубал перешел в «Краснодар из «Осера» на правах свободного агента, хавбек Дмитрий Кучугура вернулся после аренды в «Урале».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Пари НН Мусаев Мурад
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Комментарии (1)
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vlv
1753028292
Не на того Косту ссылку прикрепили)
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