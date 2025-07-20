Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ в котором сыграют «Зенит» и «Ростов». Игра состоится 20 июля, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Эракович, Нино, Вега, Барриос, Мантуан, Энрике, Глушенков, Кассьерра, Педро.

Главный тренер: Сергей Семак

«Ростов»: Ятимов, Чистяков, Лангович, Прохин, Вахания, Мелeхин, Кучаев, Щетинин, Комаров, Голенков, Роналдо.

Главный тренер: Хонатан Альба

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