Умяров недоволен игрой «Спартака» в матче с «Динамо Мх»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров выразил недовольство игрой команды в матче 1-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:0).

Более получаса «Спартак» провел в большинстве.

Единственный гол забил Маркиньос.

Следующий соперник «Спартака» – «Балтика».

«Не хочу комментировать судейство в матче с махачкалинским «Динамо», прежде всего хочется поговорить об игре, которая, как я считаю, не удалась «Спартаку» после удаления.

После того как «Динамо» осталось в меньшинстве, наступило какое-то успокоение. Над этим нужно работать. Несмотря на победу, у меня очень большое чувство недосказанности», – сказал Умяров.