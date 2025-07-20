Маркиньос – о судействе в матче с «Динамо Мх»: «Надеюсь, в следующем матче у нас будет бригада поувереннее»

Нападающий «Спартака» Маркиньос высказался о судействе в матче 1-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:0).

«Нормально, когда в матче случаются спорные эпизоды, такое бывает. Несколько наших мячей судья не засчитал. Главное, что мы победили.

Да, я мог сделать дубль, но нужно уважать решения рефери. Арбитры посчитали, что я был «вне игры». Приду домой и посмотрю, правда ли был в офсайде. Мне показалось, что не был. Надеюсь, в следующем матче у нас будет бригада поувереннее», – сказал Маркиньос.