Стало известно, почему Пиняев не играет с «Сочи»

Левый вингер «Локомотива» Сергея Пиняев не попал в заявку команды на матч 1-го тура РПЛ с «Сочи» из-за травмы. Он вернется к тренировкам с красно-зелеными с понедельника.

Левый защитник «Локомотива» Илья Самошников также восстанавливается после повреждения и уже провел одну тренировку с командой перед стартовым матчем москвичей в новом сезоне.