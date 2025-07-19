Стало известно, почему Пиняев не играет с «Сочи»

Левый вингер «Локомотива» Сергея Пиняев не попал в заявку команды на матч 1-го тура РПЛ с «Сочи» из-за травмы. Он вернется к тренировкам с красно-зелеными с понедельника.
Левый защитник «Локомотива» Илья Самошников также восстанавливается после повреждения и уже провел одну тренировку с командой перед стартовым матчем москвичей в новом сезоне.
- Интерес к 27-летнему Самошникову проявляет «Спартак».
- По данным журналиста Ивана Карпова, ЦСКА рассматривают вариант с активацией опции выкупа 20-летнего Пиняева за 10 миллионов евро.
- Матч «Локомотив» – «Сочи» проходит в эти минуты.