Шпилевский: «РПЛ входит в топ-5-6 в мире»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский оценил уровень РПЛ.

– В Беларуси в будущем себя видите?

– Я думал, какой следующий шаг в карьере будет, учитывал все нюансы, все возможные варианты развития, ведь хочется двигаться вверх по лестнице.

По моему мнению, российский чемпионат, если отбросить санкции, – один из сильнейших в мире, в пятерку или шестерку точно входит. Поэтому я думаю, что это шаг вперед в моей карьере. Нацелен добиться с «Пари НН» результата, и что эта работа будут правильно оцениваться.