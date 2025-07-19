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Шпилевский: «РПЛ входит в топ-5-6 в мире»

Сегодня, 18:25
2

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский оценил уровень РПЛ.

– В Беларуси в будущем себя видите?

– Я думал, какой следующий шаг в карьере будет, учитывал все нюансы, все возможные варианты развития, ведь хочется двигаться вверх по лестнице.

По моему мнению, российский чемпионат, если отбросить санкции, – один из сильнейших в мире, в пятерку или шестерку точно входит. Поэтому я думаю, что это шаг вперед в моей карьере. Нацелен добиться с «Пари НН» результата, и что эта работа будут правильно оцениваться.

  • Шпилевский пришел в «Пари НН» в июне из «Ариса».
  • В 1-м туре РПЛ «Пари НН» примет «Краснодар».
  • Шпилевский сменил в «Пари НН» Виктора Гончаренко.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Пари НН Шпилевский Алексей
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Комментарии (2)
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1752939347
Мы плачем от умиления...Алёша верим!
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Грузчик
1752940883
ведь хочется двигаться вверх по лестнице.==== Начал тренером с казахстанского Кайрата, продолжил кипрским Арисом.Закончил российским Пари НН. А ведь у этого дурака были планы достичь международных высот.
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