Шпилевский: «РПЛ входит в топ-5-6 в мире»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский оценил уровень РПЛ.
– В Беларуси в будущем себя видите?
– Я думал, какой следующий шаг в карьере будет, учитывал все нюансы, все возможные варианты развития, ведь хочется двигаться вверх по лестнице.
По моему мнению, российский чемпионат, если отбросить санкции, – один из сильнейших в мире, в пятерку или шестерку точно входит. Поэтому я думаю, что это шаг вперед в моей карьере. Нацелен добиться с «Пари НН» результата, и что эта работа будут правильно оцениваться.
- Шпилевский пришел в «Пари НН» в июне из «Ариса».
- В 1-м туре РПЛ «Пари НН» примет «Краснодар».
- Шпилевский сменил в «Пари НН» Виктора Гончаренко.
Источник: Metaratings