Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ в котором сыграют «Акрон» и «Крылья Советов». Игра состоится 19 июля, начало встречи запланировано на 15:30 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Акрон»: Гудиев, Неделчару, Бокоев, Савичев, Фернандес, Джурасович, Лончар, Джаковац, Пестряков, Дзюба, Болдырев.
Главный тренер: Заур Тедеев
«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Ороз, Лепский, Божин, Сутормин, Костанца, Бабкин, Рахманович, Бобер, Раков.
Главный тренер: Магомед Адиев
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Источник: «Бомбардир»