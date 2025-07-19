Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ в котором сыграют «Акрон» и «Крылья Советов». Игра состоится 19 июля, начало встречи запланировано на 15:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Акрон»: Гудиев, Неделчару, Бокоев, Савичев, Фернандес, Джурасович, Лончар, Джаковац, Пестряков, Дзюба, Болдырев.

Главный тренер: Заур Тедеев

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Ороз, Лепский, Божин, Сутормин, Костанца, Бабкин, Рахманович, Бобер, Раков.

Главный тренер: Магомед Адиев

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