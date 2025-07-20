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Федорищев прокомментировал исход дерби самарской области

Сегодня, 11:57

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ «Акрон»«Крылья Советов» (1:1).

«1-й тур всегда тяжелый. Классный футбол показали и «Акрон», и «Крылья Советов». Я в первом тайме увидел у «Крыльев» как минимум три момента, чтобы забить. Чего‑то не хватало. Но самое главное, что игра была живой. Вы видели, как наши болельщики реагировали. Счет 1:1 для каждой из команд немного обидный, потому что каждый играл на пределе своих сил, но для нас для всех этот счет оценивает уровень двух команд: они обе сильные.

У нас, в «Крыльях», взяли пять туров, чтобы сплотиться, сыграться. С каждым туром будем видеть более цельную команду, тем более что пару ребят еще не доехали. Мне, как человеку, который в последнее время очень внимательно относится к футболу, не то что было не стыдно, мне было приятно посмотреть на игру «Крыльев Советов» в эту субботу», – сказал Федорищев.

  • Область курирует только «Крылья Советов».
  • «Акрон» – частный клуб.
  • В минувшем сезоне «Акрон» выиграл у «Крыльев Советов» оба матча.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Акрон
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