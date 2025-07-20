Федорищев прокомментировал исход дерби самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ «Акрон» – «Крылья Советов» (1:1).

«1-й тур всегда тяжелый. Классный футбол показали и «Акрон», и «Крылья Советов». Я в первом тайме увидел у «Крыльев» как минимум три момента, чтобы забить. Чего‑то не хватало. Но самое главное, что игра была живой. Вы видели, как наши болельщики реагировали. Счет 1:1 для каждой из команд немного обидный, потому что каждый играл на пределе своих сил, но для нас для всех этот счет оценивает уровень двух команд: они обе сильные.

У нас, в «Крыльях», взяли пять туров, чтобы сплотиться, сыграться. С каждым туром будем видеть более цельную команду, тем более что пару ребят еще не доехали. Мне, как человеку, который в последнее время очень внимательно относится к футболу, не то что было не стыдно, мне было приятно посмотреть на игру «Крыльев Советов» в эту субботу», – сказал Федорищев.