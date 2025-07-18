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Селюк объяснил, почему Вендел может остаться в «Зените»

Сегодня, 21:25
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Агент Дмитрий Селюк объяснил, почему возникли трудности с поисками новой команды для полузащитника «Зенита» Вендела.

– Куда Вендел мог бы уйти?

– Тут дело не в Венделе. Он – очень хороший футболист, тут и говорить нечего. Возможно, у футболиста прописана такая сумма отступных, которую мало кто заплатит.

– Почему?

– Ситуация такая, что [сервис футбольной аналитики] Wyscout не показывают российский чемпионат. Смотреть РПЛ можно только на Rustat. Многие футболисты и агенты сталкиваются с тем, что зарубежные команды особо не могут посмотреть за игроками из России, в том числе следить на протяжении сезона. Это касается и российского, и белорусского чемпионатов.

Мой клиент Альфред играет в белорусском клубе, куда он перешел из России специально для выступления в еврокубках. Это единственное, что можно увидеть в Wyscout. Все остальное – как будто человек не играет.

Одно дело, когда клуб покупает игрока до 500 тысяч евро, то тогда вроде ладно. Но совсем другое дело – приобретение футболиста за 20 миллионов. Простыми игровыми нарезками тяжело это смотреть, легче найти футболиста из другого чемпионата.

– «Зенит» – это известная команда в Европе. Многие знают, что в клубе достаточно легионеров. Почему данный факт касается и петербургской команды?

– Все знают «Зенит». Тем более мы видели, как «Зенит» в одну калитку разнес «Сьон», в который Миранчук перешел из «Локомотива», отказавшись от 1,5 миллионов евро зарплаты и сейчас получая 500 или 300 тысяч евро.

На фоне «Сьона» «Оренбург» выглядит лучше. Но при этом все знают, что «Зенит» – это та команда, которая сама переплачивает за футболистов. У некоторых игроков зарплаты чуть ли не по 5-6 миллионов евро. Надо же понимать, если этот футболист пойдет в Европу, то сумма должна вырасти с 6 до 12 миллионов евро. Ни одна команде не заплатит такую зарплату, кроме разве что «Реал Мадрида». Но Венделу туда рановато.

– Если Вендел не найдет себе команду, то он продолжит падать в цене?

Я думаю, что Вендел останется в «Зените». У Вендела уйдет определенная мотивация. Он же играл за «Зенит» и думал, что его все клубы разберут. Другое дело, что он как Малком может пойти за сумасшедшие деньги в Саудовскую Аравию. Бразильцев мало интересует футбол, они про деньги.

В любом случае Вендел очень хороший футболист. Для «Зенита» было бы супер, если бы он не нашел себе новый клуб.

  • Вендел приехал в «Зенит» 16 июля, пропустив 28 дней тренировочных сборов перед началом нового сезона РПЛ.
  • 27-летний бразилец в последний раз играл за петербуржцев 4 мая и пропустил остаток прошлого сезона из-за травмы.
  • Трансфер Вендела в «Ботафого» в июне, договоренность о котором была достигнута еще зимой, сорвался.
  • Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 18 миллионов евро.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел Селюк Дмитрий
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Комментарии (2)
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Mirak92
1752866026
Слишком длинный текст, для того, что бы уделять свое время этому шарлатану
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1752868175
"Бразильцев мало интересует футбол,они про деньги"))).Вы серьезно считаете,что мнение этого агента должно было быть озвучено?))).Бразильцы не любят футбол?))).А разве мало уехало бразильцев из Зенита,с их больших окладов,на более скромное жалование,но домой,или ради возможности играть в международных турнирах?Селюк по-моему уже совсем несёт ахинею,очевидные вещи,что футбол для бразильцев это все,как хоккей для канадцев
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