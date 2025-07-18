Степашин – о трансферах «Зенита»: «Такие покупки, да еще в такое время. У меня возникают вопросы»

Член совета директоров «Динамо», председатель консультативного совета клуба Сергей Степашин считает, что бело-голубые входят в число претендентов на победу в РПЛ, а «Зенит» будет одним из основных конкурентов команды.

«Мы первыми открываем спортивный сезон. Согласен, для этого [чтобы считаться фаворитом] есть основания. И по составу команды, и по тренеру, и по тому, как сегодня работает спортивная база, спортивная школа. «Динамо» наконец-то должно доказать, что оно «Динамо».

ЦСКА сейчас неплохо [играет]. Я посмотрел, как они сыграли в матче за Суперкубок. Вроде и тренер толковый пришел. Но «Зенит» – [конкурент] естественно. Тем более такие покупки, да еще в такое время. Тоже вопросы возникают у меня, на самом деле», – сказал Степашин.