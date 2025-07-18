Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Степашин – о трансферах «Зенита»: «Такие покупки, да еще в такое время. У меня возникают вопросы»

Степашин – о трансферах «Зенита»: «Такие покупки, да еще в такое время. У меня возникают вопросы»

Сегодня, 20:30
15

Член совета директоров «Динамо», председатель консультативного совета клуба Сергей Степашин считает, что бело-голубые входят в число претендентов на победу в РПЛ, а «Зенит» будет одним из основных конкурентов команды.

«Мы первыми открываем спортивный сезон. Согласен, для этого [чтобы считаться фаворитом] есть основания. И по составу команды, и по тренеру, и по тому, как сегодня работает спортивная база, спортивная школа. «Динамо» наконец-то должно доказать, что оно «Динамо».

ЦСКА сейчас неплохо [играет]. Я посмотрел, как они сыграли в матче за Суперкубок. Вроде и тренер толковый пришел. Но «Зенит» – [конкурент] естественно. Тем более такие покупки, да еще в такое время. Тоже вопросы возникают у меня, на самом деле», – сказал Степашин.

  • В матче за OLIMPBET-Суперкубок России ЦСКА победил «Краснодар» со счетом 1:0 в Казани. В межсезонье красно-синих возглавил Фабио Челестини.
  • Сегодня в матче 1-го тура «Динамо» дома примет «Балтику».
  • Этим летом «Зенит» приобрел 28-летнего полузащитника Жерсона у «Фламенго» за 25 миллионов евро и 21-летнего защитника Романа Вегу у «Архентинос Хуниорс» за 7,7 миллиона евро.

Еще по теме:
Овечкин одним словом описал ничью «Динамо» с «Балтикой» 3
Обзор матча «Динамо» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
РПЛ. «Динамо» в первом матче Карпина сыграло вничью с «Балтикой» 57
Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит
Рекомендуем
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тинез Розоп
1752860051
Так протолкни эти вопросы. Не осилишь?…
Ответить
кaстрюлька
1752861125
"Тем более такие покупки, да еще в такое время" Ты, хомяк очкастый, это время со своим дружком алкашом сипатым и придумал..(((((((((((((
Ответить
СильныйМозг
1752862200
А то что все ресурсы страны принадлежат народу, а лукойл коммерческая компания, его не смущает?
Ответить
Persona_non_Grata
1752863453
"Меня терзают смутные сомнения..."- "за чей счет этот банкет ?"(с) - А ТУТ И ТЕРЗАТЬСЯ ТО НЕ НАДО - ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЧЕТ ЭТОТ БАЛ САТАНЫ !!! )))...
Ответить
subbotaspartak
1752863875
Всему на земле свой час и своё время... Химкам, Торпедо, Зениту...
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1752868318
Что им Валера напел,что Динамо стало считаться претендентом на золото?Они неплохо отыграли 2 сезона,но пришли новые игроки,новый тренер,нужно время,чтобы сыграться и дать результат.И это явно не в этом году. Сергей Степашин был руководителем счётной палаты,что ему помешало проводить аудиты любых организаций,в том числе спортивных клубов?Работяг лучше бы датировали,чем этих спортсменов
Ответить
Главные новости
Овечкин одним словом описал ничью «Динамо» с «Балтикой»
22:49
3
РПЛ. «Динамо» в первом матче Карпина сыграло вничью с «Балтикой»
22:32
57
СпецпроектРоссийский футбол возвращается! Вспомните команды РПЛ по расстановке
21:50
15
Селюк объяснил, почему Вендел может остаться в «Зените»
21:25
2
Экс-тренер «Зенита» исключил «Спартак» из числа конкурентов петербуржцев в новом сезоне
21:12
3
Видео1-й гол нового сезона чемпионата России
20:58
15
Черданцев: «Челестини – итальянец! И-таль-я-нец!»
20:53
10
Степашин – о трансферах «Зенита»: «Такие покупки, да еще в такое время. У меня возникают вопросы»
20:30
15
ЦСКА заинтересовался уругвайским вингером
20:12
2
Селюк объяснил изменения в подходе «Спартака» к трансферам
20:00
1
Все новости
Все новости
Мостовой рассказал о своем отношении к Fan ID
22:47
1
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
22:32
Талалаев пояснил, кто должен рассказывать о футболе в роли экспертов
21:33
1
Мостовой – о Карпине: «Я всю жизнь говорю, что совмещение непозволительно»
21:17
1
Видео1-й гол нового сезона чемпионата России
20:58
15
Черданцев: «Челестини – итальянец! И-таль-я-нец!»
20:53
10
Генич – о прогнозе на финиш «Краснодара» вне топ-3: «Пока переобуваться не буду»
20:43
1
Степашин – о трансферах «Зенита»: «Такие покупки, да еще в такое время. У меня возникают вопросы»
20:30
15
Фото«Динамо» продало голкипера клубу Второй лиги
20:25
ЦСКА заинтересовался уругвайским вингером
20:12
2
Селюк объяснил изменения в подходе «Спартака» к трансферам
20:00
1
Фото«Локомотив» продлил контракт с защитником
19:41
1
Экс-хавбек «Зенита» сказал, какую ошибку допустил клуб этим летом
19:30
4
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Балтика»: 18 июля
19:23
7
Бубнов сказал, кто станет чемпионом России в новом сезоне
19:03
3
Ловчев оценил перспективы Карпина в «Динамо»
18:32
3
Названа сумма выкупа Мухина у ЦСКА для «Сочи»
18:12
2
Назван размер зарплаты Рубенса в «Динамо»
17:52
Семак высказался о внедрении Жерсона в схему «Зенита»
17:33
Фото«Зенит» показал новую форму с шевроном о юбилейном сезоне
17:16
44
Ловчев сказал, может ли «Краснодар» стать чемпионом второй раз подряд
17:06
6
«Спартак» заинтересовался хавбеком сборной Словении
16:57
2
Карпина назвали одним из лучших тренеров в мире
16:40
17
Экс-игрок «Локомотива» и «Пари НН» Магкеев может перейти в клуб Первой лиги
16:27
Названы три клуба РПЛ, которые выступают против ужесточения лимита
16:20
6
Семак заявил, что не хотел ограничиваться трансферами Жерсона и Веги
15:57
8
Ловчев оценил продление «Спартаком» контракта со Станковичем
15:43
4
«Динамо» близко к продаже Карраскаля
15:27
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 