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Карпина назвали одним из лучших тренеров в мире

Сегодня, 16:40
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Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о бывшем главном тренере команды Валерии Карпине, который сейчас возглавляет «Динамо».

– Как бы вы описали работу с Карпиным, чем он хорош?

– Он не просто хорош, он – самый лучший в России и один из лучших тренеров в мире. Я говорю так не потому, что он мой друг. Знаю, о чем говорю: я работал в Испании, в Румынии, у меня есть друзья из Италии, Франции, Англии. Знаю, как Карпин работает и какой он главный тренер. Он – один из лучших в мире.

– Чем он лучший?

– Всем. Например, методология. Он снимает тренировки и игры, показывает игрокам после каждого занятия, объясняет тактику. Так игрок видит себя не только в матче, но и на тренировке. Карпин очень много обращает на это внимания. Так игрок будет становиться лучше каждую неделю.

Еще, например, выделю расписание. Все расписано с самого утра: завтрак, лечение, восстановление, тренировка. Карпин – лидер, это тоже важно. Его любят как специалисты из штаба, так и игроки. Он – близкий человек, он тебя понимает, разговаривает со всеми по-разному, потому знает, что искать внутри тебя и как делать тебя же лучше.

– Чему вы научились у Карпина?

– Процессу тренировки, как он готовится к каждому матчу, к сопернику. Он не делает все вместе. Например, сегодня отрабатываем все про оборону: тренировка, видео и так далее. Тогда футболист понимает, что конкретно хочет тренер. На следующей день смотрим только на атаку, говорим только о ней.

Мне нравится, как он готовит команду к игре, как говорит с футболистами, проводит собрания с тренерским штабом. Для меня это был, как в университете, самый лучший урок.

– Джонатан Альба – это ученик Карпина?

– Как я уже сказал, я многому у него научился. Понятно, до него я работал и учился, но все было по-другому. Сейчас Джонатан Альба готов намного лучше, чем до работы с Карпиным.

  • 43-летний Альба возглавляет «Ростов» с конца февраля после отставки Валерия Карпина.
  • Альба работает в штабе «Ростова» с 2018 года с перерывом. С 2021 года он также работает в штабе сборной России.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Ростов Россия Карпин Валерий Альба Джонатан
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Комментарии (5)
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slavа0508
1752846200
Валера верили. верим и будим верить !!!Но Динамо не тот клуб с кем можно взять титул ...
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NewLife
1752846655
Как там выразился наш министр инодел: "дебилы, бл"))))
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Mirak92
1752846780
Адольфо Гаич лучший форвард в мире
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Боцман59rus
1752848916
_закусывали, закусываю и буду закусывать)))
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