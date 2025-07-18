Карпина назвали одним из лучших тренеров в мире

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о бывшем главном тренере команды Валерии Карпине, который сейчас возглавляет «Динамо».

– Как бы вы описали работу с Карпиным, чем он хорош?

– Он не просто хорош, он – самый лучший в России и один из лучших тренеров в мире. Я говорю так не потому, что он мой друг. Знаю, о чем говорю: я работал в Испании, в Румынии, у меня есть друзья из Италии, Франции, Англии. Знаю, как Карпин работает и какой он главный тренер. Он – один из лучших в мире.

– Чем он лучший?

– Всем. Например, методология. Он снимает тренировки и игры, показывает игрокам после каждого занятия, объясняет тактику. Так игрок видит себя не только в матче, но и на тренировке. Карпин очень много обращает на это внимания. Так игрок будет становиться лучше каждую неделю.

Еще, например, выделю расписание. Все расписано с самого утра: завтрак, лечение, восстановление, тренировка. Карпин – лидер, это тоже важно. Его любят как специалисты из штаба, так и игроки. Он – близкий человек, он тебя понимает, разговаривает со всеми по-разному, потому знает, что искать внутри тебя и как делать тебя же лучше.

– Чему вы научились у Карпина?

– Процессу тренировки, как он готовится к каждому матчу, к сопернику. Он не делает все вместе. Например, сегодня отрабатываем все про оборону: тренировка, видео и так далее. Тогда футболист понимает, что конкретно хочет тренер. На следующей день смотрим только на атаку, говорим только о ней.

Мне нравится, как он готовит команду к игре, как говорит с футболистами, проводит собрания с тренерским штабом. Для меня это был, как в университете, самый лучший урок.

– Джонатан Альба – это ученик Карпина?

– Как я уже сказал, я многому у него научился. Понятно, до него я работал и учился, но все было по-другому. Сейчас Джонатан Альба готов намного лучше, чем до работы с Карпиным.