Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орлов дал совет «Спартаку», как быть с Барко

Сегодня, 20:03
11

Комментатор Геннадий Орлов посоветовал «Спартаку» продать полузащитника Эсекьеля Барко.

– Вы же видите, как в «Спартаке» опять нервозно. Сейчас больше отрицательных мнений специалистов по поводу трансферной политики клуба, она вызывает вопросы. Но ведь в прошлом сезоне был отрезок, когда команда играла очень хорошо, значит, Станкович что-то чувствует. Но «Спартак» традиционно непредсказуем.

– Насколько важно красно-белым сейчас удержать Барко, который очень хочет в Латинскую Америку?

– Думаю, этот вопрос надо адресовать Деяну Станковичу. Барко был лучшим игроком команды в прошлом сезоне, разгоняющим атаки. И тут двух мнений быть не может. Но если Барко хочет уехать, его надо отпускать, куда деваться. Лучше взять того, кто хочет играть за «Спартак».

  • 26-летний Барко провел в прошлом сезоне за «Спартак» 36 матчей, забил 14 голов, отдал 9 передач.
  • Сообщалось, что первое предложение «Фламенго» не превышало 10 миллионов евро, а второе составляло 14 миллионов евро. По данным O Dia, Барко хотел бы вернуться в Южную Америку.
  • Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 14 миллионов евро.

Еще по теме:
Быстров прокомментировал потенциальный уход Барко из «Спартака» 6
«Спартак» отказался от последнего предложения «Фламенго» по Барко 18
Сычев назвал сильнейшую атакующую связку РПЛ 8
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Барко Эсекьель Орлов Геннадий
Рекомендуем
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
saf05
1752773834
Советуй своим, а там сами разберутся
Ответить
Странник 09
1752774373
Зениту посоветуй, Вендел стопудово хочет уехать. Его не отпускаете и куда-то деваетеся
Ответить
NewLife
1752775613
Гена Бакланов и вонючий РБ Спорт, кто вам сказал, что Барко хочет уехать ? Бомбардир, вы публикуете непроверенную хейтерскую инфу, это не делает вам чести((((
Ответить
шахта Заполярная
1752775977
Советчиков то расплодилось, как грязи, и все с вонючих болот
Ответить
rash1959
1752776493
"Посоветую" гене не пропускать приём таблеток.
Ответить
FCSpartakM
1752776755
венделу уехать уже третий сезон он советует)
Ответить
Грузчик
1752776831
Да лан пацаны..Орлов то добра желает Спартаку.Поэтому советы дает. А правильные советы или неправильные---время покажет.
Ответить
Cleaner
1752777370
Орлов, лучше дай совет ЗЕНИТУ, как ему быть с ВЕНДЕЛОМ! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
Главные новости
СпецпроектВспомните команды РПЛ по расстановке!
12
Нейросеть составила итоговую таблицу РПЛ-2025/26
21:14
Станкович: «Не факт, что останусь в «Спартаке» до 2027 года»
20:50
2
Генич одним словом оценил свежее интервью Станковича
20:44
Фото«Спартак-2» получил нового тренера вместо Комбарова
20:30
Орлов дал совет «Спартаку», как быть с Барко
20:03
11
Фото«Чайка» назначила главным тренером чемпиона России в составе «Спартака»
19:38
1
Список дисквалифицированных на матчи 1-го тура РПЛ
19:17
1
Назначения судей на 1-й тур РПЛ
17:52
8
Экс-тренер «Локо» может повезти Узбекистан на ЧМ-2026
17:15
1
Все новости
Все новости
Впервые за 19 лет EA Sports FC выйдет без русских комментаторов
21:08
Ташуев дал совет Сперцяну, как поступить с предложением от «ПСЖ»
20:58
1
Заболотный – об отношениях с фанатами «Спартака»: «Они не обязаны меня принимать»
20:22
Орлов дал совет «Спартаку», как быть с Барко
20:03
11
Кисляк – о развитии карьеры: «После смерти мамы понял: надо идти до конца»
19:29
1
Список дисквалифицированных на матчи 1-го тура РПЛ
19:17
1
Ислам Махачев поставил «Динамо Мх» задачу на сезон
18:55
1
Глава «Локомотива» оценил совмещение Карпина: «Не совсем правильно»
18:35
Станкович описал, каким должен быть «Спартак»
18:10
3
Назначения судей на 1-й тур РПЛ
17:52
8
Быстров раскрыл игрока «Зенита», который сломал ему нос: «Чтобы не расслаблялся»
17:47
1
РФС назвал лучшего арбитра прошлого сезона
17:26
2
Агент Батракова рассказал, как выглядит интерес к игроку из Европы
16:56
Станкович определил идеальный клуб для Умярова
16:46
4
Станкович ответил, на что он готов пойти в случае чемпионства «Спартака»
16:25
2
«Рома» следит за Умяровым
16:00
13
Гончаренко не согласен с отставкой из «Пари НН»
15:51
2
ФотоЛесовой сменил «Динамо» на другой клуб РПЛ
15:41
1
Станкович – о продлении контракта со «Спартаком»: «Я проявил инициативу»
15:33
1
Григорян: «Краснодар» – уже не «Краснодар»
15:06
9
Мухин из ЦСКА остался без агента
14:50
2
«Спартак» выставил двух игроков основы на трансфер
14:40
24
Комментаторы на «Спартак» – «Динамо Мх» и другие матчи 1-го тура РПЛ
14:29
3
Во Франции прокомментировали интерес к Баринову
14:09
Семшов: «Праздник 100-летия «Зенита» только начинается»
13:49
25
ФотоБериша покинул «Ахмат» после 8 лет в клубе
13:22
5
Гончаренко прокомментировал неудачный отрезок в карьере: «Говно всегда помнят»
13:15
2
Червиченко назвал двух людей, которые «погубят» «Спартак»
13:05
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 