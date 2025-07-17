Орлов дал совет «Спартаку», как быть с Барко

Комментатор Геннадий Орлов посоветовал «Спартаку» продать полузащитника Эсекьеля Барко.
– Вы же видите, как в «Спартаке» опять нервозно. Сейчас больше отрицательных мнений специалистов по поводу трансферной политики клуба, она вызывает вопросы. Но ведь в прошлом сезоне был отрезок, когда команда играла очень хорошо, значит, Станкович что-то чувствует. Но «Спартак» традиционно непредсказуем.
– Насколько важно красно-белым сейчас удержать Барко, который очень хочет в Латинскую Америку?
– Думаю, этот вопрос надо адресовать Деяну Станковичу. Барко был лучшим игроком команды в прошлом сезоне, разгоняющим атаки. И тут двух мнений быть не может. Но если Барко хочет уехать, его надо отпускать, куда деваться. Лучше взять того, кто хочет играть за «Спартак».
- 26-летний Барко провел в прошлом сезоне за «Спартак» 36 матчей, забил 14 голов, отдал 9 передач.
- Сообщалось, что первое предложение «Фламенго» не превышало 10 миллионов евро, а второе составляло 14 миллионов евро. По данным O Dia, Барко хотел бы вернуться в Южную Америку.
- Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 14 миллионов евро.