Орлов дал совет «Спартаку», как быть с Барко

Комментатор Геннадий Орлов посоветовал «Спартаку» продать полузащитника Эсекьеля Барко.

– Вы же видите, как в «Спартаке» опять нервозно. Сейчас больше отрицательных мнений специалистов по поводу трансферной политики клуба, она вызывает вопросы. Но ведь в прошлом сезоне был отрезок, когда команда играла очень хорошо, значит, Станкович что-то чувствует. Но «Спартак» традиционно непредсказуем.

– Насколько важно красно-белым сейчас удержать Барко, который очень хочет в Латинскую Америку?

– Думаю, этот вопрос надо адресовать Деяну Станковичу. Барко был лучшим игроком команды в прошлом сезоне, разгоняющим атаки. И тут двух мнений быть не может. Но если Барко хочет уехать, его надо отпускать, куда деваться. Лучше взять того, кто хочет играть за «Спартак».