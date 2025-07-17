Гончаренко не согласен с отставкой из «Пари НН»

Бывший главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко не согласен со своим увольнением.

48-летний Гончаренко был уволен с поста главного тренера «Пари НН» 12 июня.

Нижегородцы закончили сезон в РПЛ на 13-м месте с 27 очками после 30 туров, а затем проиграли «Сочи» (2:1, 1:3) в стыковых матчах.

По итогам сезона-2023/24 из РПЛ после работы Гончаренко вылетел «Урал».

– Вы были согласны с отставкой из «Пари НН»?

– А когда тренер бывает согласен с отставкой? Бывают редкие случаи, наверное. Но сейчас у меня есть внутреннее несогласие.

– Как вам объяснили увольнение?

– Был совет директоров. Это орган, где ты можешь только представить, о чeм говорят, какие люди там находятся, и какие решения принимают. Они могут не помогать команде, но при этом иметь веское слово. Как правило, у них следующая оценка ситуации: мы тут всe сделали, а ты сделать не можешь, ты плохо тренируешь. Как всегда: во всeм виноват тренер.