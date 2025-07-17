Гончаренко прокомментировал неудачный отрезок в карьере: «Говно всегда помнят»

Бывший тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко высказался об отношении аудитории к позитиву и негативу.

48-летний Гончаренко был уволен с поста главного тренера «Пари НН» 12 июня.

Нижегородцы закончили сезон в РПЛ на 13-м месте с 27 очками после 30 туров, а затем проиграли «Сочи» (2:1, 1:3) в стыковых матчах.

По итогам сезона-2023/24 из РПЛ после работы Гончаренко вылетел «Урал».

– Мы три года назад делали с вами интервью, когда вы вытащили «Урал» из подвала…

– А кто это помнит? Кто помнит, что мы выдали в «Урале» сумасшедшую серию без поражений? Все всегда помнят говно. Я сам себе говорю спасибо за памятные матчи. Для меня игра «Урал» – ЦСКА, когда пришeл полный стадион – один из самых запоминающихся матчей в карьере. Но за него никто мне спасибо не скажет.

– Вы, кстати, не поссорились с Григорием Ивановым после того, как «Урал» оказался в зоне стыков?

– Вообще нет, у нас прекрасные отношения, часто общаемся. Григорий Викторович же сидел на скамейке, он понимал, что и зачем я делаю.