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  • В «Спартаке» рассказали об интересе к Маркиньосу со стороны других клубов

В «Спартаке» рассказали об интересе к Маркиньосу со стороны других клубов

Сегодня, 11:33

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев подтвердил интерес других клубов к полузащитнику Маркиньосу. Он отметил, что это ожидаемая ситуация для ведущих игроков.

«Это не сюрприз, что ведущими игроками интересуются другие клубы. Это нормально. Но на данный момент на Маркиньоса, как и на других ребят, мы рассчитываем. Они игроки нашего клуба», – сказал Малышев.

  • Маркиньос – 25-летний футболист.
  • Ранее сообщалось об интересе к Маркиньосу со стороны бразильского клуба «Сантос».
  • Соглашение Маркиньоса со «Спартаком» рассчитано до лета 2027 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Маркиньос
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