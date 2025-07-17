В «Спартаке» рассказали об интересе к Маркиньосу со стороны других клубов

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев подтвердил интерес других клубов к полузащитнику Маркиньосу. Он отметил, что это ожидаемая ситуация для ведущих игроков.

«Это не сюрприз, что ведущими игроками интересуются другие клубы. Это нормально. Но на данный момент на Маркиньоса, как и на других ребят, мы рассчитываем. Они игроки нашего клуба», – сказал Малышев.