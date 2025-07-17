Гончаренко рассказал, как его оскорбляли фанаты «Пари НН»: «Сотрудники клуба дали мой номер»

Бывший главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко рассказал об оскорблениях.

– Что вы из самого смешного читали про себя в последнее время?

– Да я не читаю. Последний раз в БАТЭ пробовал читать. Там были хорошие результаты, а говно всe равно писали. Люди выплeскивают своe плохое настроение. У меня тут в «Пари НН» был вопиющий случай.

– Так.

– Дошло до того, что мне на личный номер писали обычные фанаты клуба с угрозами.

– Что писали?

– «Ты говно, ты дерьмо. Что ты делаешь в нашем городе?» Я более чем уверен, что мой номер им дали сотрудники клуба. Если у меня просят чей-то контакт, я всегда спрошу разрешения. Ни разу никому не дал телефон Гинера или Галицкого. А здесь…