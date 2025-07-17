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  • Гончаренко рассказал, как его оскорбляли фанаты «Пари НН»: «Сотрудники клуба дали мой номер»

Гончаренко рассказал, как его оскорбляли фанаты «Пари НН»: «Сотрудники клуба дали мой номер»

Сегодня, 10:41
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Бывший главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко рассказал об оскорблениях.

– Что вы из самого смешного читали про себя в последнее время?

– Да я не читаю. Последний раз в БАТЭ пробовал читать. Там были хорошие результаты, а говно всe равно писали. Люди выплeскивают своe плохое настроение. У меня тут в «Пари НН» был вопиющий случай.

– Так.

– Дошло до того, что мне на личный номер писали обычные фанаты клуба с угрозами.

– Что писали?

– «Ты говно, ты дерьмо. Что ты делаешь в нашем городе?» Я более чем уверен, что мой номер им дали сотрудники клуба. Если у меня просят чей-то контакт, я всегда спрошу разрешения. Ни разу никому не дал телефон Гинера или Галицкого. А здесь…

  • 48-летний Гончаренко был уволен с поста главного тренера «Пари НН» 12 июня.
  • Нижегородцы закончили сезон в РПЛ на 13-м месте с 27 очками после 30 туров, а затем проиграли «Сочи» (2:1, 1:3) в стыковых матчах.
  • По итогам сезона-2023/24 из РПЛ после работы Гончаренко вылетел «Урал».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Пари НН Гончаренко Виктор
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Комментарии (1)
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Cleaner
1752740913
Гончаренко, на что ты наработал, то и услышал от фанатов ПариНН...(
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