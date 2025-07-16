Подробности трансфера Рубенса в «Динамо»

«Динамо» вскоре купит у «Атлетико Минейро» полузащитника Рубенса.

«Рубенс переходит в «Динамо» за 12 миллионов евро до 2030 года: ранее бразильские СМИ сообщали, что речь идет не о 9, как я писал ранее – а о 12 мультах. Правда посередине: стороны договорились на 9+3 млн бонусами + 15% от прибыли с перепродажи.

БГ согласовали с 24-летним хавбеком пятилетний контракт. Футболист не полетел в Колумбию на матч Южноамериканского кубка против «Букараманги» и готовится к трансферу из «Атлетико Минейро» в «Динамо», – написал инсайдер Иван Карпов.