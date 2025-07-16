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Круговой прокомментировал внезапный уход Николича из ЦСКА

Сегодня, 18:45
1

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался об июньской отставке главного тренера Марко Николича.

«Уход Николича для меня был полной неожиданностью. Я узнал об этом во время товарищеского матча с Нигерией, когда проходил через микст-зону, мне сказали. Я сначала не поверил, думал, что ерунда и не может быть такого. А потом буквально через две-три недели объявили, что Николич уходит.

Но это как с игроками – они приходят и уходят. Надо быстро адаптироваться и готовиться с новым тренером к сезону. Ставить максимальные задачи, что первое место займeм, думаю, что нет смысла, потому что нужно действовать от игры. Если будем в каждой игре побеждать, то и трофей будет», – сказал Круговой на ютуб-канале «О, футбол!».

  • ЦСКА объявил об уходе Николича 9 июня.
  • Сербский специалист возглавил ЦСКА в июне 2024 года. Под его руководством ЦСКА выиграл FONBET Кубок России и занял 3-е место в РПЛ.
  • В середине июня было объявлено, что Николич занял должность главного тренера греческого АЕКа.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига АЕК ЦСКА Круговой Данил Николич Марко
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Комментарии (1)
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1752683624
ЭТо уже не реакция, а воспоминание.
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