Быстров заявил, что Станкович «поплыл»

Бывший спартаковец Владимир Быстров оценил выступление команды в прошлом сезоне.

«В прошлом сезоне «Спартак» сам себе *** этими трансферами. Они до этого были в порядке. Потом они набрали новых футболистов, тренер их начал ставить в состав, и игра изменилась. Зачем портить то, что хорошо получалось?

Деян Станкович, если честно, «поплыл». Постоянно это нытьe, высказывание арбитрам, есть повод или нет. Удаление раз, удаление два. Ощущение, что он больше думал о другом, а не как тренировать команду», – сказал Быстров на ютуб-канале «О, футбол!».