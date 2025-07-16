Генич дал прогноз, когда Дзюба закончит профессиональную карьеру

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о дальнейшей судьбе нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«У Дзюбы на второй год всe превращается из конфетно-букетного периода в какое-то разбирательство. В прошлом сезоне с «Акроном» он показал себя настоящим львом. У него была супермотивация по результативным баллам. Он сделал то, что должен был сделать – ему повысили контракт на тех условиях, на которых он хотел. Он сказал, что для него приоритетный выбор – «Акрон», хотя я знаю, у него были другие варианты в РПЛ.

Сказать что-то, чтобы замотивировать Дзюбу? 2026 год он начнeт в Медиалиге», – сказал Генич на ютуб-канале «О, футбол!».