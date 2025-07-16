Вратарь «Челси» перешел в «Борнмут» за 25 миллионов

Английский «Борнмут» на своем официальном сайте объявил о трансфере сербского голкипера Джордже Петровича. Он перешел из «Челси» и подписал пятилетний контракт. Петрович присоединится к команде немедленно, в преддверии предсезонного тура клуба по США.

25-летний футболист провел выдающий прошедший сезон-2024/25 на правах аренды в клубе Лиги 1 «Страсбург». Он сыграл роль в том, что команда финишировала седьмой и обеспечила себе место в Лиге конференций УЕФА. По итогам сезона Петрович был назван игроком сезона в «Страсбурге».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки составила 25 миллионов фунтов.

На счету Петровича 23 матча в Премьер-лиге.

Он был номинирован на звание лучшего вратаря сезона в Лиге 1.

Официальное объявление о трансфере состоялось 16 июля 2025 года.

Фото: соцсети «Борнмута»