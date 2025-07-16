«Спартак» отказался от последнего предложения «Фламенго» по Барко

«Фламенго» предложить «Спартаку» купить у москвичей полузащитника Эсекьеля Барко за 15 миллионов евро плюс бонусы. Красно-белые ответили отказом. В данный момент переговоры между клубами не ведутся.

26-летний Барко провел в прошлом сезоне за «Спартак» 36 матчей, забил 14 голов, отдал 9 передач.

Сообщалось, что первое предложение «Фламенго» не превышало 10 миллионов евро, а второе составляло 14 миллионов евро. По данным O Dia, Барко хотел бы вернуться в Южную Америку.

Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 14 миллионов евро.