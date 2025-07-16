Кирьяков назвал «Зенит» фаворитом нового сезона: «Перенесли празднование 100-летия, не жалеют денег, чтобы усилиться»

Бывший главный тренер «Ленинградца», экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался о старте нового сезона РПЛ.
«Зенит» однозначно будет фаворитом предстоящего сезона. Видно, как отреагировало руководство клуба на результат предыдущего сезона. Перенесли празднование 100-летия специально на следующий год. Не жалеют денег, чтобы усилиться.
В «Зените» всe делают, чтобы в следующем чемпионате вернуть себе золотые медали. Понятно, что будет непросто. Мы видим по последним двум сезонам – всe было сложно. Конкуренты подтягиваются.
«Динамо» с назначением Карпина даeт всем это понять. И игры товарищеские говорят о том, что «Динамо» будет серьeзно настроено, чтобы дать бой не только «Зениту», но и «Краснодару».
Посмотрим, что будет со «Спартаком». В этом плане есть определeнные сомнения. Думаю, что «Локомотив» не выдержит. По заключительной части чемпионата видно, что они не перенесут настроя, чтобы хотя бы влезть и побороться за тройку.
Думаю, ЦСКА с новым тренером составят конкуренцию. Нас ждeт интересная борьба. В плане интриги предстоящий чемпионат будет посильнее, чем предыдущий», – сказал Кирьяков.
- «Зенит» официально праздновал 100-летие 25 мая.
- Клуб решил сделать юбилейным не прошедший сезон, а следующий.
- В 2025 году «Зенит» не выиграл трофеев, кроме Зимнего Кубка РПЛ.
- Этим летом «Зенит» приобрел полузащитника Жерсона у «Фламенго» за 25 миллионов евро и защитника Романа Вегу у «Архентинос Хуниорс» за 7,7 миллиона евро.