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  • Кирьяков назвал «Зенит» фаворитом нового сезона: «Перенесли празднование 100-летия, не жалеют денег, чтобы усилиться»

Кирьяков назвал «Зенит» фаворитом нового сезона: «Перенесли празднование 100-летия, не жалеют денег, чтобы усилиться»

Сегодня, 10:32
4

Бывший главный тренер «Ленинградца», экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался о старте нового сезона РПЛ.

«Зенит» однозначно будет фаворитом предстоящего сезона. Видно, как отреагировало руководство клуба на результат предыдущего сезона. Перенесли празднование 100-летия специально на следующий год. Не жалеют денег, чтобы усилиться.

В «Зените» всe делают, чтобы в следующем чемпионате вернуть себе золотые медали. Понятно, что будет непросто. Мы видим по последним двум сезонам – всe было сложно. Конкуренты подтягиваются.

«Динамо» с назначением Карпина даeт всем это понять. И игры товарищеские говорят о том, что «Динамо» будет серьeзно настроено, чтобы дать бой не только «Зениту», но и «Краснодару».

Посмотрим, что будет со «Спартаком». В этом плане есть определeнные сомнения. Думаю, что «Локомотив» не выдержит. По заключительной части чемпионата видно, что они не перенесут настроя, чтобы хотя бы влезть и побороться за тройку.

Думаю, ЦСКА с новым тренером составят конкуренцию. Нас ждeт интересная борьба. В плане интриги предстоящий чемпионат будет посильнее, чем предыдущий», – сказал Кирьяков.

  • «Зенит» официально праздновал 100-летие 25 мая.
  • Клуб решил сделать юбилейным не прошедший сезон, а следующий.
  • В 2025 году «Зенит» не выиграл трофеев, кроме Зимнего Кубка РПЛ.
  • Этим летом «Зенит» приобрел полузащитника Жерсона у «Фламенго» за 25 миллионов евро и защитника Романа Вегу у «Архентинос Хуниорс» за 7,7 миллиона евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Спартак Локомотив ЦСКА Краснодар Кирьяков Сергей
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Комментарии (4)
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Интерес
1752651907
Словом, рукамиводители ГаЗенита обгадившись в сезоне, опозорились переносом. Получилось логично и матема...,не-арифметически, смешно. Город,и клуб "вечного празднования", остановиться после шести титулов не могут!
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alefreddy
1752651939
и еще перенесут юбилей
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Дубина
1752652618
ЗПРФ!
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Литейный 4 (returned)
1752653416
Не перенесли, а 2025 год это год столетия продолжается! Или наступил уже 2026 год? Гыгыгы
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