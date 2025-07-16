Кирьяков назвал «Зенит» фаворитом нового сезона: «Перенесли празднование 100-летия, не жалеют денег, чтобы усилиться»

Бывший главный тренер «Ленинградца», экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался о старте нового сезона РПЛ.

«Зенит» однозначно будет фаворитом предстоящего сезона. Видно, как отреагировало руководство клуба на результат предыдущего сезона. Перенесли празднование 100-летия специально на следующий год. Не жалеют денег, чтобы усилиться.

В «Зените» всe делают, чтобы в следующем чемпионате вернуть себе золотые медали. Понятно, что будет непросто. Мы видим по последним двум сезонам – всe было сложно. Конкуренты подтягиваются.

«Динамо» с назначением Карпина даeт всем это понять. И игры товарищеские говорят о том, что «Динамо» будет серьeзно настроено, чтобы дать бой не только «Зениту», но и «Краснодару».

Посмотрим, что будет со «Спартаком». В этом плане есть определeнные сомнения. Думаю, что «Локомотив» не выдержит. По заключительной части чемпионата видно, что они не перенесут настроя, чтобы хотя бы влезть и побороться за тройку.

Думаю, ЦСКА с новым тренером составят конкуренцию. Нас ждeт интересная борьба. В плане интриги предстоящий чемпионат будет посильнее, чем предыдущий», – сказал Кирьяков.