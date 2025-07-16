Моуриньо отказал «Спартаку»

Центральный защитник «Алавеса» Сантьяго Моуриньо отказался от предложения российского клуба. 23-летним футболистом интересуются «Рома», а также одна команда из Бразилии. Об этом сообщил журналист Уриэль Лугт в соцсети.
До этого обсуждался возможный переход Моуриньо в московский «Спартак», а также сообщалось об интересе со стороны «Динамо» Москва. Моуриньо выступает за «Алавес» с августа 2024 года.
- Моуриньо отыграл за «Алавес» 27 матчей и отдал 1 голевую передачу.
- Его соглашение с испанским клубом истекает в июне 2029 года.
- Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 3 миллиона евро.
Источник: «Бомбардир»