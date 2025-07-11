Активная борьба за Моуриньо: «Спартак» против «Атлетико»

Центральный защитник «Алавеса» Сантьяго Моуриньо находится в центре трансферных новостей. За него продолжают бороться «Спартак», «Олимпиакос» и «Атлетико».
В последние 24 часа активная борьба за Моуриньо идет между московским и мадридским клубами. «Атлетико» имеет опцию обратного выкупа игрока у «Алавеса» за 4 миллиона евро.
- Ранее спортивный директор «Алавеса» заявил, что переход 23-летнего уругвайца может состояться только после выплаты отступных в размере 25 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Моуриньо провел за клуб 27 матчей, отметился 1 передачей.
Источник: Sport24