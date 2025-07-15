Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Зенит» предложил 30 миллионов за Риоса

Сегодня, 18:42
17

Санкт-петербургский «Зенит» направил официальное предложение по Ричарду Риосу. Стоимость предложения составила 30 миллионов евро.

Однако полузащитник отклонил предложение «Зенита». Риос дал свое согласие на переход в «Рому».

Соглашения между «Ромой» и бразильским клубом «Палмейрас» пока нет. Предложение «Ромы» составляет 24 миллиона евро плюс бонусы. «Палмейрас» хочет получить за игрока 30 миллионов евро. Также к представителям Риоса обращалась «Бенфика».

  • 25-летний Риос провел 21 матч, забил 2 гола за сборную Колумбии.

Еще по теме:
Неутешительный прогноз Попова на будущее Соболева в «Зените» 1
Канищев: «Зенит» будет переносить 100-летие, пока не станет чемпионом» 2
Раскрыты два клуба, с которыми зенитовец Вендел ведет переговоры 4
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Палмейрас Зенит Риос Ричард
Рекомендуем
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1752594549
Отличный полузащитник, может играть как опорника, так и бокс-ту-бокс. Высокий, сильный, пластичный. По сообщениям южноамериканским СМИ очень фотогеничный.
Ответить
Avitaminoz
1752594923
А, ну да. Пенсионеры получили пенсии, заплатили за газ и можно купить теперь ещё одного бразила :)
Ответить
almanev
1752596228
У газпрома каждый год рекорд по убытку, цену на газ для населения подняли на 10% с 1 июля, а миллер продолжает гульванить на все, ему можно, он свой
Ответить
СильныйМозг
1752597185
Утка.
Ответить
Иван Петров 1986
1752597717
Нужно 50 лямов давать, газпрому это по плечу.
Ответить
slavа0508
1752598761
Разошлись за казённый счёт ...давно пора пора ввести ограничения клубам по тратам которые сидят на госпайке ...частник тогда трать сколько хочешь . на госдотации то лимит ...
Ответить
Айболид
1752598807
Фантазия у хрюкограм канала подтормаживает - всего 30 мульёнов . Могли бы по-боле насочинять .
Ответить
Спартач80
1752599377
Газпром - убытки ппц, но на Зенит то жалеть нельзя, лучше населению взвинтить тарифы =))))))
Ответить
Тинез Розоп
1752599946
Пир во время юбилейной чумы…
Ответить
Дубина
1752600456
Выбрал карьеру а не помойку)))
Ответить
Главные новости
Сафонов прокомментировал поражение «ПСЖ» в финале клубного ЧМ
20:23
Сычев назвал сильнейшую атакующую связку РПЛ
19:39
3
Участник Второй лиги снялся с турнира посреди сезона
19:15
ЦСКА призвали избавиться от Файзуллаева этим летом
18:52
1
«Зенит» предложил 30 миллионов за Риоса
18:42
17
Раскрыты два клуба, с которыми зенитовец Вендел ведет переговоры
18:02
4
Детали скорого трансфера Файзуллаева из ЦСКА в Турцию
17:46
5
ФотоСемак оказал на улице помощь человеку с эпилепсией
17:24
7
«Динамо» захотело избавиться от вратаря-голеадора
17:04
6
В ЦСКА прокомментировали резонансный запрет на мясо
16:42
5
Все новости
Все новости
Неутешительный прогноз Попова на будущее Соболева в «Зените»
20:12
1
Фото«Москвич» стал партнером «Спартака»
20:05
1
ФотоОпределен самый убыточный трансфер в РПЛ за последние 10 лет
19:56
Фото«Пари НН» расторг контракт с игроком, занимавшим деньги на ставки
18:28
Канищев: «Зенит» будет переносить 100-летие, пока не станет чемпионом»
18:11
2
Раскрыты два клуба, с которыми зенитовец Вендел ведет переговоры
18:02
4
Детали скорого трансфера Файзуллаева из ЦСКА в Турцию
17:46
5
Семин дал совет Акинфееву, как быть дальше
17:35
ФотоСемак оказал на улице помощь человеку с эпилепсией
17:24
7
«Динамо» захотело избавиться от вратаря-голеадора
17:04
6
В ЦСКА прокомментировали резонансный запрет на мясо
16:42
5
Уэсли назвал «Зениту» зарплату, которую хочет получать
16:27
4
Губерниев оценил резонансный запрет в ЦСКА, введенный Челестини
16:15
2
Апшацев: «У Слуцкого было особое отношение к Хвиче»
16:00
Быстров прокомментировал поведение прогуливающего сборы Вендела: «Это немыслимо»
15:41
5
Раскрыто местонахождение зенитовца Вендела, который вновь прогулял сборы
15:33
7
Карпин запрещает игрокам «Динамо» уходить из столовой, пока все не доедят
15:25
2
Мостовой сделал признание: «Мне с детства противно мясо»
15:12
6
Президент «Урала» отреагировал на замену «Торпедо» в РПЛ «Оренбургом»
15:01
1
Пономарев прокомментировал запрет на мясо в ЦСКА
14:41
4
Семин назвал клуб, который обязан выиграть РПЛ-2025/26
14:31
5
В «Спартаке» высказались против совмещения постов Карпина в «Динамо» и сборной России
14:21
6
Лесовой перейдет из «Динамо» в другой клуб РПЛ
14:07
Губерниев назвал самый популярный вид спорта в России
13:51
4
Черчесов высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров
13:38
1
ФотоАкинфеев выступил с обращением в адрес Гинера
13:29
5
Корнеев назвал двух россиян, способных заиграть в «Барселоне»
13:22
5
Директор «Спартака»: «На некоторых позициях у нас игроки сильнее, чем у «Зенита»
13:17
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 