«Зенит» предложил 30 миллионов за Риоса

Санкт-петербургский «Зенит» направил официальное предложение по Ричарду Риосу. Стоимость предложения составила 30 миллионов евро.

Однако полузащитник отклонил предложение «Зенита». Риос дал свое согласие на переход в «Рому».

Соглашения между «Ромой» и бразильским клубом «Палмейрас» пока нет. Предложение «Ромы» составляет 24 миллиона евро плюс бонусы. «Палмейрас» хочет получить за игрока 30 миллионов евро. Также к представителям Риоса обращалась «Бенфика».