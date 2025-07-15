«Зенит» предложил 30 миллионов за Риоса

Санкт-петербургский «Зенит» направил официальное предложение по Ричарду Риосу. Стоимость предложения составила 30 миллионов евро.
Однако полузащитник отклонил предложение «Зенита». Риос дал свое согласие на переход в «Рому».
Соглашения между «Ромой» и бразильским клубом «Палмейрас» пока нет. Предложение «Ромы» составляет 24 миллиона евро плюс бонусы. «Палмейрас» хочет получить за игрока 30 миллионов евро. Также к представителям Риоса обращалась «Бенфика».
- 25-летний Риос провел 21 матч, забил 2 гола за сборную Колумбии.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо