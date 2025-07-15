Губерниев оценил резонансный запрет в ЦСКА, введенный Челестини

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о запрете мяса в ЦСКА. Ранее футболист ЦСКА Кирилл Глебов заявил, что главный тренер Фабио Челестини ввел запрет на употребление мяса для игроков.

Дмитрий Губерниев заявил: «Меня смущает новость, что Челестини запретил игрокам есть мясо. Очень странная история. Должен быть индивидуальный подход. В спорте так не делается, но тренеру с докторами виднее. История тeмная, поэтому без мяса в ЦСКА может не хватить силeнок на борьбу за чемпионство, хотя команда отнюдь не вегетарианская».

Кирилл Глебов выразил надежду, что новое правило принесет команде пользу.