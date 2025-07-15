Быстров прокомментировал поведение прогуливающего сборы Вендела: «Это немыслимо»

Бывший зенитовец Владимир Быстров высказался о поведении полузащитника команды Вендела. Бразилец вновь прогулял сборы.

«Для меня это немыслимо. Если только есть какие-то форс-мажорные обстоятельства, семейные проблемы. Бывают разные ситуации. Тогда, в принципе, да. Но на моей практике все, кто задерживались, даже на день-два, получали огромные штрафы.

Когда штрафовали на всю зарплату – у других отпадало желание так делать. А так, естественно, это не идет на пользу команде. Это только во вред», – сказал Быстров.