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  • Быстров прокомментировал поведение прогуливающего сборы Вендела: «Это немыслимо»

Быстров прокомментировал поведение прогуливающего сборы Вендела: «Это немыслимо»

Сегодня, 15:41

Бывший зенитовец Владимир Быстров высказался о поведении полузащитника команды Вендела. Бразилец вновь прогулял сборы.

«Для меня это немыслимо. Если только есть какие-то форс-мажорные обстоятельства, семейные проблемы. Бывают разные ситуации. Тогда, в принципе, да. Но на моей практике все, кто задерживались, даже на день-два, получали огромные штрафы.

Когда штрафовали на всю зарплату – у других отпадало желание так делать. А так, естественно, это не идет на пользу команде. Это только во вред», – сказал Быстров.

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Источник: радио «Движение»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Быстров Владимир Вендел
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