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  • Семин назвал команды, которые будут бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ

Семин назвал команды, которые будут бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ

Сегодня, 12:13
8

Бывший тренер сборной России Юрий Семин определил клубы, которые будут считаться претендентами на победу в новом сезоне РПЛ.

«Чемпионат уже в ближайшее время открывается. Думаю, за золото будет бороться много команд: «Динамо», ЦСКА, «Зенит», «Краснодар». Вполне возможно, конкуренцию составит «Локомотив». Пришло время и для «Спартака», поэтому чемпионат будет интересным.

У «Динамо» очень сбалансированный состав в атаке и обороне. Думаю, цель у команды одна – это чемпионство, только в этом случае можно довольствоваться сезоном. Интересно будет посмотреть на команду в новом сезоне с приходом Карпина и усилением состава», – сказал Семин.

  • Действующий чемпион РПЛ – «Краснодар».
  • Новый сезон стартует 18 июля.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА Зенит Краснодар Спартак Семин Юрий
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Комментарии (8)
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Vitaga
1752571474
чемпион уже известен. не зря 100летие перенесли. за тройку только бороться. Динамо и ЦСКА. Спартаку место бы в 5 попасть. Краснодар случайный чемпион и в тройке не будет. Локо 6-8е
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Интерес
1752571536
Интересно, найдётся какой-нибудь футбольно-нефутбольный специалист,который разнообразит круг претендентов?.Пойду соседку бабу Клаву поспрошаю, может она сделает это.Если ей налить и список аутсайдеров и "случайно вернувшихся в РПЛ" дать...
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СильныйМозг
1752573647
Уже, даже не смешно говорить о спартаке, как о конкуренте. Клуб трепло.
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Cleaner
1752574003
Где Карпин, там НЕТ ТИТУЛОВ. Поэтому Динамо из списка претендентов смело вычеркиваем!!!
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FFR
1752577607
Тут даже не нужно быть специалистом, команды претенденты одни и те же уже сколько лет подряд. РПЛ очень предсказуема.
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qawzsexdr
1752580595
Вот так эксперт, никто не мог бы подумать
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