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В «Спартаке» прокомментировали возможное возвращение Дзюбы

Сегодня, 09:52
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев опроверг информацию о возможном интересе клуба к форварду «Акрона» Артему Дзюбе этим летом.

Ранее комментатор Дмитрий Шнякин сообщал, что 36-летний нападающий был в списке потенциальных приобретений «Спартака».

«Это не так. Дзюбы не было в лонг-листе. Я, как давний болельщик «Спартака», помню Артема и его выступления в составе клуба. Но появление его сейчас, в нынешнем составе, не допускаю», – сказал Малышев.

В прошлом сезоне 36-летний форвард провел 24 матча за «Акрон» во всех турнирах. Он забил 10 мячей и сделал 7 результативных передач. 1 июня Дзюба продлил контракт с «Акроном» на один сезон.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Акрон Спартак Дзюба Артем
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Комментарии (1)
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NewLife
1752563617
Зачем здесь писать о снах Шнякина.
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