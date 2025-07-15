В «Спартаке» прокомментировали возможное возвращение Дзюбы

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев опроверг информацию о возможном интересе клуба к форварду «Акрона» Артему Дзюбе этим летом.

Ранее комментатор Дмитрий Шнякин сообщал, что 36-летний нападающий был в списке потенциальных приобретений «Спартака».

«Это не так. Дзюбы не было в лонг-листе. Я, как давний болельщик «Спартака», помню Артема и его выступления в составе клуба. Но появление его сейчас, в нынешнем составе, не допускаю», – сказал Малышев.

В прошлом сезоне 36-летний форвард провел 24 матча за «Акрон» во всех турнирах. Он забил 10 мячей и сделал 7 результативных передач. 1 июня Дзюба продлил контракт с «Акроном» на один сезон.