Глебов – о Челестини в ЦСКА: «Многие правила ужесточились, мясо запретили»

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, что после назначения Фабио Челестини на пост главного тренера команды многие правила в клубе ужесточились. Челестини возглавил ЦСКА в июне этого года.

Глебов отметил изменения: «Конечно, с каждым тренером команда меняется. Это, может быть, не всем заметно, но внутри каждый игрок это видит. Появилось много нового, многие правила ужесточились. Плюс приехали специально обученные люди, которые что‑то нам подсказывают. Нам запретили есть мясо – это как минимум один из новых факторов, которые у нас сейчас есть. Посмотрим, что будет дальше, но надеюсь, что все это принесет нам пользу», – заявил Глебов в эфире программы «Все на Матч!».