«Крылья Советов» подпишут камерунского защитника «Актобе»

Центральный защитник Габи Кики в среду прилетит в Самару на медосмотр. Планируется, что он подпишет контракт с «Крыльями Советов» на два сезона с зарплатой 2 миллиона рублей в месяц.
Камерунец перейдет в команду РПЛ на правах свободного агента из «Актобе». У игрока была договоренность с казахстанским клубом, что он может уйти бесплатно за полгода до конца договора.
- 30-летний Кики в этом году провел за «Актобе» 10 матчей, забил 1 гол.
- Ранее он выступал за камерунский «Эдинг Спорт», «Днепр Могилев», «Динамо-Брест» и «Рух» из Беларуси, а также «Шериф» из Молдовы.