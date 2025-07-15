«Крылья Советов» подпишут камерунского защитника «Актобе»

Центральный защитник Габи Кики в среду прилетит в Самару на медосмотр. Планируется, что он подпишет контракт с «Крыльями Советов» на два сезона с зарплатой 2 миллиона рублей в месяц.

Камерунец перейдет в команду РПЛ на правах свободного агента из «Актобе». У игрока была договоренность с казахстанским клубом, что он может уйти бесплатно за полгода до конца договора.