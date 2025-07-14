Быстров сказал, чем будет для «Зенита» 2-е место в новом сезоне

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров оценил, что будет, если петербургский клуб при всех затратах на игроков не станет чемпионом в сезоне-2025/26.
– Как «Зениту» вернуть чемпионский кубок в Петербург?
– Все поставлено на карту. Но в прошлом году не смогли же даже с такими покупками стать чемпионами. Поэтому никто не поймет, если с такими покупками не стать чемпионом. Ситуация в том, что в прошлом году те новички, которые пришли, поиграли пару матчей, а потом сдулись. И этого не хватило для того, чтобы стать чемпионом.
– В чем причина таких спадов?
– Во-первых, в готовности футболистов. Во-вторых, наверное, все-таки где-то на кого-то свалилась звездная болезнь. Не смогли справиться со славой, почувствовали, что какие-то незаменимые.
– Можете сделать прогноз на чемпионат?
– Давайте подождем начала и посмотрим, кто в каком состоянии подошел. То, что другие команды тоже усилились, – это факт. То же «Динамо» показывает амбициозность команды и готовность бороться за чемпионскую гонку.
Так как «Зенит» потратился и купил иностранцев, он не имеет права не становиться первым в этом сезоне. Если при таких затратах и покупках не стать чемпионами – второе место будет абсолютным провалом.
- В прошлом сезоне петербургский клуб занял 2-е место в РПЛ после 6 побед подряд.
- Этим летом «Зенит» приобрел полузащитника Жерсона у «Фламенго» за 25 миллионов евро и защитника Романа Вегу у «Архентинос Хуниорс» за 7,7 миллиона евро.