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  • Быстров сказал, чем будет для «Зенита» 2-е место в новом сезоне

Быстров сказал, чем будет для «Зенита» 2-е место в новом сезоне

Сегодня, 17:02
11

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров оценил, что будет, если петербургский клуб при всех затратах на игроков не станет чемпионом в сезоне-2025/26.

– Как «Зениту» вернуть чемпионский кубок в Петербург?

– Все поставлено на карту. Но в прошлом году не смогли же даже с такими покупками стать чемпионами. Поэтому никто не поймет, если с такими покупками не стать чемпионом. Ситуация в том, что в прошлом году те новички, которые пришли, поиграли пару матчей, а потом сдулись. И этого не хватило для того, чтобы стать чемпионом.

– В чем причина таких спадов?

– Во-первых, в готовности футболистов. Во-вторых, наверное, все-таки где-то на кого-то свалилась звездная болезнь. Не смогли справиться со славой, почувствовали, что какие-то незаменимые.

– Можете сделать прогноз на чемпионат?

– Давайте подождем начала и посмотрим, кто в каком состоянии подошел. То, что другие команды тоже усилились, – это факт. То же «Динамо» показывает амбициозность команды и готовность бороться за чемпионскую гонку.

Так как «Зенит» потратился и купил иностранцев, он не имеет права не становиться первым в этом сезоне. Если при таких затратах и покупках не стать чемпионами – второе место будет абсолютным провалом.

  • В прошлом сезоне петербургский клуб занял 2-е место в РПЛ после 6 побед подряд.
  • Этим летом «Зенит» приобрел полузащитника Жерсона у «Фламенго» за 25 миллионов евро и защитника Романа Вегу у «Архентинос Хуниорс» за 7,7 миллиона евро.

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Источник: радио «Движение»
Россия. Премьер-лига Зенит Быстров Владимир
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Комментарии (11)
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Good_win
1752502469
чем будет, чем будет - запланированным, ожидаемым, очередным переносом псевдо-столетия ))))
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FCSpartakM
1752503005
как всегда все вокруг, да только не тренер) Причем тренер-это единственный фактор, который 101 юбилей может перенести еще на год вперед. Состав укомплектован, траты под юбилей за тот и начало этого сезона уже в районе +/- сотки мультов. Все в руках по сути
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boris63
1752503010
Да нормально будет, пора привыкать.
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Цугундeр
1752503118
)) Володька приехал с рыбалки.. Обгорел на всю голову..)
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subbotaspartak
1752506262
На сто первый юбилей, Брат и мне налей. Я болею за футбол, Вратарь, отбой, атака, гол. И пусть Зенит, но пусть Спартак, Футбол игра - и это так.
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Номэд
1752507144
Ну, голубая питорчатина в этом году своего не упустит. Для этого напрягли админресурс, фармы оставили в вышке, понабрали мартых за бешеные бабки, подняв цены на газ. Позор вшивой голубятне.
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Garrincha58
1752508003
а если третье?
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Mirak92
1752508116
Володю дурачком считал. интервью дает редко, но метко(привет мостовому) Я даже какое то уважение к нему начал испытывать.
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Литейный 4 (returned)
1752511013
Все места, кроме 1 для Зенита провал. Гыгыгы
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