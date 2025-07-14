Станкович высказался о состоянии Угальде

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович перед товарищеским матчем со «Спартаком Сб» (4:1) рассказал о состоянии форварда Манфреда Угальде.
– Для всех команд остается одинаковое время до начала чемпионата России. Я удовлетворен нашей подготовкой. Есть моменты, в каких нам еще надо прибывать.
– Какова готовность Угальде?
– Он всего два раза тренировался с командой. Можно сказать, полноценной тренировки не было ни одной. В целом он в хорошей форме. Будем смотреть непосредственно перед «Динамо» (Махачкала) и принимать решение.
- Угальде участвовал в Золотом кубке КОНКАКАФ в составе сборной Коста-Рики и присоединился к «Спартаку» только 11 июля.
- «Спартак» сыграет с «Динамо Мх» в 1-м туре 19 июля.
Источник: «Матч ТВ»