Семак прокомментировал ситуацию с Венделом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что ожидает возвращения поузащитника Вендела в расположение команды.

– Ждете ли вы появление Вендела? Или поставили крест на нем?

– На сегодняшний день это игрок нашей команды. Никаких других новостей не было. Ожидаем как и вы, как и болельщики, его приезда. Посмотрим, что будет, пока никаких свежих новостей нет.