Семак прокомментировал ситуацию с Венделом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что ожидает возвращения поузащитника Вендела в расположение команды.
– Ждете ли вы появление Вендела? Или поставили крест на нем?
– На сегодняшний день это игрок нашей команды. Никаких других новостей не было. Ожидаем как и вы, как и болельщики, его приезда. Посмотрим, что будет, пока никаких свежих новостей нет.
- Пока Вендел не прибыл на сборы «Зенита», которые начались 18 июня.
- 27-летний хавбек в последний раз играл за «Зенит» 4 мая и пропустил остаток прошлого сезона из-за травмы.
- Трансфер бразильца в «Ботафого» в июне, договоренность о котором была достигнута еще зимой, сорвался.
Источник: «Матч ТВ»