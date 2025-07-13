Семак отреагировал на информацию об уходе Соболева в «Оренбург»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном уходе Александра Соболева.

Ранее стало известно, что форвард может уйти на полгода в аренду в «Оренбург».

– Появилась информация о возможном переходе Соболева в «Оренбург». Что можете сказать?

– Уже говорилось, что у него было небольшое повреждение, как и у Алипа. Первый раз слышу, что его куда‑то отдают. Не знаю, откуда информация взялась. Она не соответствует действительности.