Семак отреагировал на информацию об уходе Соболева в «Оренбург»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном уходе Александра Соболева.
Ранее стало известно, что форвард может уйти на полгода в аренду в «Оренбург».
– Появилась информация о возможном переходе Соболева в «Оренбург». Что можете сказать?
– Уже говорилось, что у него было небольшое повреждение, как и у Алипа. Первый раз слышу, что его куда‑то отдают. Не знаю, откуда информация взялась. Она не соответствует действительности.
- Соболев перешел в «Зенит» летом 2024 года из «Спартака».
- Нападающий забил 7 голов в 31 матче за петербургскую команду.
Источник: «Матч ТВ»