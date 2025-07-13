Реакция Семака на 25-миллионный трансфер «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал подписание Жерсона.

Петербургский клуб представил бразильца сегодня на «Газпром Арене». Полузащитник перешел из «Фламенго» за 25 миллионов евро.

– Сегодня официально был представлен Жерсон. Можно ли его ждать в первом матче сезона с «Ростовом»?

– Пока он еще не провел ни одной тренировки с командой. Оценивать его будем в ближайшее время. Исходя из его состояния будем планировать его подготовку к началу чемпионата. Касаемо игровых качеств, это очень качественный футболист, который поможет разнообразить нашу игру и будет играть важную роль.