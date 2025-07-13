Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В РФС сказали, будет ли Россия играть на нейтральных полях при возвращении к официальным турнирам

В РФС сказали, будет ли Россия играть на нейтральных полях при возвращении к официальным турнирам

Вчера, 19:59
3

Президент РФС Александр Дюков высказался о местах проведения матчей российских команд, в случае их возвращения на официальные турниры.

«Нейтральные поля после возвращения? А почему вы считаете, что мы должны играть не в России? Думаю, что нам удастся этого избежать, и мы будем играть официальные международные матчи на своих стадионах.

Зачем нам играть где-то еще? Вы же видите, что сейчас мы организуем и проводим матчи на высоком уровне, к нам приезжают футболисты из зарубежных стран. ФИФА и УЕФА за этим тоже наблюдают», – сказал Дюков.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • Команды из Беларуси с тех пор проводят домашние игры на нейтральных полях.

Еще по теме:
Президент РФС прокомментировал драку Смолова в кафе 2
Дюков оценил число стран в Европе, которые выступают против возвращения России
В РФС оценили вариант ужесточения лимита на легионеров в РПЛ 1
Источник: Sport24
Товарищеские матчи. Сборные Россия Дюков Александр
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1752427103
УЕФА видит и что вы с Торпедо творите,так что репутация РПЛ ниже плинтуса нынче
Ответить
Этот чудный мир
1752429484
Да нихр.ена вы не будете играть в официальных турнирах.При нынешней политике деда. Дюков для чего постоянно нудит одну и туже хрень. пы.сы. Бомбардир слово хрень это не мат.
Ответить
mutabor0992
1752432810
Это называется "делят шкуру не убитого медведя".p.s.Дюк,для начала нужно,чтобы допустили.А уж потом думать,где играть.
Ответить
Главные новости
ФотоТрамп вручил медаль Сафонову
01:18
2
ФотоНазван лучший игрок клубного чемпионата мира
01:07
1
Мареска прокомментировал победу «Челси» на клубном ЧМ
01:02
Радимов назвал незаменимого игрока «Зенита»: «Был куплен на сдачу»
00:50
ФотоЛуис Энрике схватил за горло игрока «Челси» после финала клубного ЧМ
00:31
6
⚡ Клубный ЧМ. «Челси» в финале разгромил «ПСЖ» (3:0)
00:13
23
Губерниев прокомментировал возможное возвращение Малкома в «Зенит»
Вчера, 23:47
2
Мостовой раскритиковал руководство «Спартака»
Вчера, 23:12
4
Канчельскис назвал настоящую народную команду – это не «Спартак»
Вчера, 22:34
2
Семак отреагировал на информацию об уходе Соболева в «Оренбург»
Вчера, 22:17
4
Все новости
Все новости
В РФС сказали, будет ли Россия играть на нейтральных полях при возвращении к официальным турнирам
Вчера, 19:59
3
Дюков оценил число стран в Европе, которые выступают против возвращения России
Вчера, 15:38
Матч России с Уругваем может сорваться, вероятность игры с Аргентиной остается
Вчера, 14:02
4
ФотоРоссия сохранила 35-е место в рейтинге ФИФА
10 июля
4
В Афганистане назвали сроки проведения возможного матча с Россией
8 июля
6
Россия в сентябре может сыграть с командой с 55-го места в рейтинге ФИФА
7 июля
6
РФС отказался проводить матчи сборной России на арене «Спартака» до лета 2026 года
4 июля
16
Дзюба оценил шансы на возвращение в сборную России
1 июля
1
Дюков сказал, может ли сборная России сыграть с США
1 июля
Кавазашвили назвал команду, с которой испугалась играть сборная России
28 июня
2
В РФС объяснили, почему сборная России не играет в Санкт-Петербурге
22 июня
8
Сборная России отказалась от участия в чемпионате Южной Африки
22 июня
9
Карпин не изучает биографии игроков сборной России: «Еще мне этого не хватало»
22 июня
3
Украина потребовала отменить ноябрьский матч сборной России
18 июня
14
РФС ведет переговоры о матче России со сборной из Южной Америки
18 июня
В РФС сказали, может ли Карпин уйти с поста главного тренера сборной России
18 июня
1
Аршавин сказал, как нужно относиться к 4 голам Гладышева в матче за сборную
16 июня
4
Генсек РФС назвал официальный турнир, на котором может выступить сборная России
12 июня
8
Журналист рассказал, зачем спрашивал у Карпина про сигма-боя и Бомбардиро Крокодило
12 июня
1
ФотоКарпин объяснил свой жест после покера Гладышева
11 июня
3
Кафанов одним словом описал игру Лунева против Беларуси
11 июня
Товарищеский матч. Сборная Англии впервые проиграла при Тухеле – Сенегалу
10 июня
Тренер сборной Беларуси назвал причину крупного поражения от России
10 июня
Карпин прокомментировал победу сборной России над Беларусью
10 июня
Товарищеский матч. Россия разгромила Беларусь (4:1) благодаря покеру Гладышева
10 июня
7
Стали известны стартовые составы на матч Беларусь – Россия: 10 июня
10 июня
2
У Сперцяна 3 гола в 2 матчах за сборную Армении в июне
9 июня
Карпин назвал вратаря, который сыграет с Беларусью
9 июня
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 