Президент РФС прокомментировал драку Смолова в кафе

Глава РФС Александр Дюков высказался об инциденте с участием экс-нападающего сборной России Федора Смолова.
«Драка Смолова? Неприятный эпизод, который не красит любого человека. Дерутся не только футболисты, но и люди других профессий. Но не могу сказать, что я это приветствую. Лучше избегать таких ситуаций.
Запретить футболистам ходить в «Кофеманию»? Интересное предложение. Обсудим на ближайшем Исполкоме РФС», – сказал Дюков.
- Инцидент с дракой Смолова с двумя мужчинами в кафе «Кофемания» случился 28 мая. О возбуждении дела в отношении футболиста не сообщалось.
- В октябре 2018 года экс-футболисты сборной России Павел Мамаев и Александр Кокорин избили чиновника Минпромторга в «Кофемании», а за несколько часов до этого нанесли на стоянке телесные повреждения персональному водителю сотрудницы «Первого канала».
- Вскоре футболистов арестовали и приговорили к лишению свободы. Оба были условно-досрочно освобождены в сентябре 2019-го.
Источник: Sport24