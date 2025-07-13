Президент РФС прокомментировал драку Смолова в кафе

Глава РФС Александр Дюков высказался об инциденте с участием экс-нападающего сборной России Федора Смолова.

«Драка Смолова? Неприятный эпизод, который не красит любого человека. Дерутся не только футболисты, но и люди других профессий. Но не могу сказать, что я это приветствую. Лучше избегать таких ситуаций.

Запретить футболистам ходить в «Кофеманию»? Интересное предложение. Обсудим на ближайшем Исполкоме РФС», – сказал Дюков.