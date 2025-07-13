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Президент РФС прокомментировал драку Смолова в кафе

Вчера, 17:45
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Глава РФС Александр Дюков высказался об инциденте с участием экс-нападающего сборной России Федора Смолова.

«Драка Смолова? Неприятный эпизод, который не красит любого человека. Дерутся не только футболисты, но и люди других профессий. Но не могу сказать, что я это приветствую. Лучше избегать таких ситуаций.

Запретить футболистам ходить в «Кофеманию»? Интересное предложение. Обсудим на ближайшем Исполкоме РФС», – сказал Дюков.

  • Инцидент с дракой Смолова с двумя мужчинами в кафе «Кофемания» случился 28 мая. О возбуждении дела в отношении футболиста не сообщалось.
  • В октябре 2018 года экс-футболисты сборной России Павел Мамаев и Александр Кокорин избили чиновника Минпромторга в «Кофемании», а за несколько часов до этого нанесли на стоянке телесные повреждения персональному водителю сотрудницы «Первого канала».
  • Вскоре футболистов арестовали и приговорили к лишению свободы. Оба были условно-досрочно освобождены в сентябре 2019-го.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Смолов Федор Дюков Александр
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Комментарии (2)
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edw7777
1752418685
Вы бы объяснили людям из-за чего произошел конфликт. Может жертва оскорбил Смолова публично. Если так я бы поступил также, как он.
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