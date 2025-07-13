Дюков оценил число стран в Европе, которые выступают против возвращения России

Президент РФС Александр Дюков высказался о количестве федераций, входящих в УЕФА, выступающих против допуска команд из России для участия в официальных соревнованиях.

«Я знаю и вижу, что количество федераций УЕФА, которые выступают против нашего участия в официальных соревнованиях, значительно уменьшилось. Сейчас меньше трети членов УЕФА имеют какие-то сомнения по поводу нашего участия в официальных соревнованиях», – сказал Дюков.