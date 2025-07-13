Кордоба высказался о поражении от ЦСКА

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба подвел итоги матча за OLIMPBET-Суперкубок России с ЦСКА (0:1).
– Какие эмоции от матча?
– Мы сыграли хорошо, соперник забил со стандарта. Поздравляю их.
– Что думаешь об удалении Мозеса?
– Это была ошибка, которую может совершить любой. Сейчас не тот момент, чтобы обращать внимание на подобные ошибки. Мы – действующие чемпионы, мы не должны переживать.
– Во время матча было много стычек. Поменялось ли отношение к игрокам ЦСКА в худшую сторону?
– Это футбол. Естественно, присутствуют контакты, абсолютно все хотят победить. Иногда такое бывает.
- Единственный гол забил Игорь Дивеев на 48-й минуте после розыгрыша углового.
- Нападающий «Красанодара» Мозес Кобнан был удален на 89-й минуте за пощечину игроку ЦСКА Милану Гайичу.
- Матч прошел на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.
Источник: «Матч ТВ»