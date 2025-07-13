Кордоба высказался о поражении от ЦСКА

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба подвел итоги матча за OLIMPBET-Суперкубок России с ЦСКА (0:1).

– Какие эмоции от матча?

– Мы сыграли хорошо, соперник забил со стандарта. Поздравляю их.

– Что думаешь об удалении Мозеса?

– Это была ошибка, которую может совершить любой. Сейчас не тот момент, чтобы обращать внимание на подобные ошибки. Мы – действующие чемпионы, мы не должны переживать.

– Во время матча было много стычек. Поменялось ли отношение к игрокам ЦСКА в худшую сторону?

– Это футбол. Естественно, присутствуют контакты, абсолютно все хотят победить. Иногда такое бывает.