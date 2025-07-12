Дивеев высказался о внезапном уходе Николича из ЦСКА

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался об уходе сербского специалиста Марко Николича с поста главного тренера клуба. Заявление прозвучало 12 июля 2025 года после победы ЦСКА в OLIMPBET-Суперкубке России.

ЦСКА объявил об уходе Николича 9 июня.

Сербский специалист возглавил ЦСКА в июне 2024 года. Под его руководством ЦСКА выиграл FONBET Кубок России и занял 3-е место в РПЛ.

В середине июня было объявлено, что Николич занял должность главного тренера греческого АЕКа.

Дивеев прокомментировал уход Николича: «Я был удивлeн уходу Николича. Не знаю, чьe это было решение на самом деле, не знаю правды. Я говорил с Николичем, и моe отношение к нему не испортилось».