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  • Селюк – о трансферах «Спартака»: «Кахигао со Станковичем еще чуть-чуть подзаработают и уйдут»

Селюк – о трансферах «Спартака»: «Кахигао со Станковичем еще чуть-чуть подзаработают и уйдут»

Сегодня, 19:43
2

Агент Дмитрий Селюк выразил готовность давать советы «Спартаку» по селекционной работе.

«В «Спартаке» непонятно, как и для чего работает селекционная служба. Есть сомнения, нужны ли вообще эти люди? Я уже давно говорю об этом. Никого не удивляют трансферы Гарсии с Солари? Теперь пришeл абсолютно не спартаковский игрок – Заболотный.

«Спартак» может мне просто позвонить, и я за одну секунду скажу, кого покупать. Даже селекционная служба не нужна. Платить 18 миллионов евро за игрока из чемпионата Греции – смешно. Думаю, ещe чуть-чуть Кахигао со Станковичем подзаработают в «Спартаке» и уйдут», – сказал Селюк.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Заболотный Антон Гарсия Ливай Солари Пабло Станкович Деян Селюк Дмитрий Кахигао Франсис
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Комментарии (2)
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andrei-sarap-yandex
1752339865
БЕДНЫЙ СЕЛЮК...ОСТАЛСЯ БЕЗ МИЛИОНОВ ЕВРО....ДОЛОЙ ЛИМИТ....АГЕНТЫ ЭТО ЗЛО
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VPERDIV SPARTAK
1752340744
Спартак это кормушка для всяких забугорных спецов
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