Селюк – о трансферах «Спартака»: «Кахигао со Станковичем еще чуть-чуть подзаработают и уйдут»

Агент Дмитрий Селюк выразил готовность давать советы «Спартаку» по селекционной работе.

«В «Спартаке» непонятно, как и для чего работает селекционная служба. Есть сомнения, нужны ли вообще эти люди? Я уже давно говорю об этом. Никого не удивляют трансферы Гарсии с Солари? Теперь пришeл абсолютно не спартаковский игрок – Заболотный.

«Спартак» может мне просто позвонить, и я за одну секунду скажу, кого покупать. Даже селекционная служба не нужна. Платить 18 миллионов евро за игрока из чемпионата Греции – смешно. Думаю, ещe чуть-чуть Кахигао со Станковичем подзаработают в «Спартаке» и уйдут», – сказал Селюк.